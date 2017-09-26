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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Объединяющее начало

00:01 / Культура
В рамках межрегионального проекта было показано многообразие творческого наследия узбекского народа
Объединяющее начало

С историческим наследием, культурой, обычаями и традициями Узбекистана хабаровчане смогли познакомиться на Днях узбекской культуры в России. Именно так назвали первый межрегиональный проект с участием двух регионов: Рязанской области и Хабаровского края. Он состоялся в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики в Российской Федерации.

В детском доме № 1 Хабаровска провели информационно-познавательный урок «Экология в орнаменте». В интерактивной форме ребята совершили путешествие по древним городам – Самарканду, Бухаре, Хиве, узнали легенду о знаменитой на весь мир шелковой ткани «хан-атласе» и традиционном ткачестве «икат», секреты которого передаются из поколения в поколение. Мальчишки и девчонки смогли сами на альбомных листах красками создать собственный узор видения мира, красоты и экологии. С ребятами поговорили о дружбе и культурах народов России. А в качестве подарка воспитанники детского дома получили новую обувь от хабаровского краевого узбекского общественного объединения «Ватан».

На официальном открытии межрегионального проекта, которое состоялось в кинотеатре «Совкино», участники и гости смогли увидеть уникальную выставку народно-прикладного и художественного творчества узбекского народа: это куклы, предметы быта, одежда, главный головной убор – тюбетейки, демонстрирующие самобытность каждой области узбекской страны. Собравшиеся послушали стихи поэта Азамжона Мусаева, вот уже много лет проживающего в Хабаровске. Особый интерес вызвала фотовыставка «Метаморфозы древних памятников» бухарского журналиста Мохиры Разаковой.

Двухдневная программа проекта была насыщенной событиями и направлена на широкую аудиторию. Это и творческий вечер исполнителя узбекского фольклора Намоза Каримова, представлявшего колорит Сурхандарьинской области (г. Рязань), и мастер-класс по продвижению национальных общественных объединений от председателя узбекской национально-культурной автономии «АЛМАЗ» города Рязани Зулайхо Кадировой, и просмотр документальных и художественных фильмов: «Макс Пенсон. История одной фотографии» – о первом фотокорреспонденте Узбекистана, получившего золотую награду в 1937 г. в Париже за фотографию «Узбекская мадонна», «XIV Международный фестиваль туризма и ремесленничества «Шелк и специи» – о поездке рязанской делегации в Бухару в 2015 году, «Ты не сирота» – популярная кинокартина о семье кузнеца Шамахмудова, усыновившего 15 детей разных национальностей в годы Второй мировой войны.

Во время обмена приветственными адресами между представителями Рязани и Хабаровска начальник управления по реализации государственной национальной политики министерства внутренней политики правительства Хабаровского края А.П. Ивагин отметил, что данный проект – это только начало, которое может стать стартовой площадкой и хорошим примером для других регионов многонациональной страны в построении гражданского общества, гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений и межрегионального сотрудничества.

Инициаторы проекта «Дни узбекской культуры в России», посвященного суверенитету Республики Узбекистан, руководители общественных организаций Рахим Исламов (г. Хабаровск) и Зулайхо Кадирова (г. Рязань) выразили надежду, что российско-узбекские отношения, вышедшие на новый высокий уровень, найдут положительные результаты в экономическом и социально-культурном направлении, что поможет в дальнейшем еще больше укреплять дружеские связи двух государств.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 162 (5449) от 13 сентября 2017 года
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