О ценностях жизни

Зрители фестиваля «Рязанские смотрины» узнали о традициях и обычаях ингушского народа и поразмышляли о вечном

Постановка Ингушского театра юного зрителя «Сказка странствий» повествует о Птице счастья, неожиданно исчезнувшей из башни Согласия. Волшебный спектакль пронизан традициями и обычаями ингушского народа. Он наполнен важными нравственными ценностями, проникнуться которыми должен каждый человек.

– Я всегда говорю своему сыну: «Ребенок, которого любят родители, никогда не сделает ничего плохого». Это уважение и почет – они всегда должны присутствовать. Это наша главная задача. Этим спектаклем мы показали нашу древнюю историю, в прит­чевой форме рассказали, как жили люди во времена, когда звери говорили «по-человечески», – говорит народная артистка Республики Ингушетия Дина Хаутиева.

Ингушский театр – разноплановый, здесь нет акцента именно на национальную классику. Конечно, репертуар обширный: от мировой драматургии до постановок по национальному фольклору. Театр проводит огромную воспитательную работу – хранит и передает устои и традиции своего народа.

Спектакль «Утка, Смерть и Тюльпан» театра кукол Любляны из Словении дал зрителям возможность поразмышлять о вечном. Это удивительная философская история о жизни и смерти, рассказанная до гениальности просто и до невообразимости фантазийно.

Светлый, нежный и трепетный спектакль – сочетание драматического и теневого театров – он как новый росток Жизни, пробивающийся через серый асфальт будней.