Казачки против казаков

Противостояние женщин и мужчин на сцене решил организовать режиссер Владимир Бородин. Он поставил в театре спектакль «Бабий бунт», премьера которого состоится сегодня в 19.00. Оперетту написал в 1975 году Евгений Птичкин, советский и российский композитор, автор известных песен («Ромашки спрятались», «У беды глаза зеленые», «Эхо любви»).

В постановке принял участие давно сработавшийся коллектив: дирижер-постановщик Ариф Дадашев, балетмейстер-постановщик Лариса Сивицкая, художник по костюмам, сцено­графия – Ольга Бородина.

Музыкальная комедия «Бабий бунт» (пьеса К. Васильева и М. Пляцковского, стихи М. Пляцковского, по мотивам «Донских рассказов» М. Шолохова) покажет зрителям жизнь казачьего хутора, где мужики гуляли, самогоном баловались, жен в строгости держали и для порядка поколачивали. Женщины терпеливо сносили их выходки и продолжали усердно заниматься домашними делами. Но из города вернулась в родные края Настя и начала учить местных казачек новой жизни. Хутор разделился на два лагеря: женский и мужицкий. На хуторе начался бунт.

Но, по словам режиссера-постановщика Владимира Бородина, главное в спектакле – это не противостояние, а любовь.

– Все свои работы я посвящаю любви к дому, в котором живешь, к людям, к свободе, о любви к любви. И в «Бабьем бунте» женщины пошли на конфликт не потому, что их мужики бьют, а оттого, что они ощущают недостаток любви. И сама Настя, затеявшая конфликт, на самом деле просто хотела добиться внимания своего возлюбленного, – говорит Владимир Бородин. – Очень показателен диалог мужчины и женщины в спектакле. Она говорит: «Не то что бабу, лошадь нельзя бить». А мужик, удивленный, говорит: «Как же с лошадью управиться, если не силой?». На что женщина ему отвечает: «А ты лаской попробуй!».

«Бабий бунт» – народная комедия, главный герой в ней – народ, поэтому в спектакле режиссер задействовал всю труппу. В конце постановки под красивую многоголосую песню про Дон зрители увидят лихую казацкую пляску. Спектакль обещает быть очень ярким, веселым, колоритным.