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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Победили аутсайдера, уступили лидеру

00:01 / Спорт
В матче седьмого тура первенства России по футболу среди клубов второго дивизиона (группа «Центр») рязанцы в гостях нанесли поражение одному из аутсайдеров соревнований – пензенскому «Зениту» – 2:0.

Счет на 25-й минуте поединка открыл Михаил Маричев – откликнувшись на передачу Юрия Кулешова, он обыграл четырех защитников и точным ударом отправил мяч в цель. Затем, спустя семь минут, рязанцы прошли без затруднений расстояние от центра поля до штрафной гостей, все тот же Кулешов навесил на штрафную, а Никита Коляев, также без помех со стороны соперников, послал «снаряд» в сетку ворот.

«Рязань» выступала в таком составе: Правкин, Гришин, Ваганов, Ващенко, Шахназаров (Корольков, 63), Кулешов, Скляров (Абовян, 82), Маричев (Сапельников, 89), Лабзин, Мещеряков (Барков, 86), Коляев (Зайцев, 72).

Остальные матчи в этот вечер завершились так: «Сокол» (Саратов) – «Энергомаш» (Белгород) – 0:0, «Ротор-Волгоград-2» – «Зоркий» (Красногорск) – 0:1, «Химик» (Новомосковск) – «Торпедо-Москва» – 0:5. На следующий день безоговорочный лидер московский «Арарат» сыграл в гостях вничью с липецким «Металлургом» – 1:1, а «Калуга» дома проиграла команде «Динамо-Брянск» – 0:2.

В восьмом туре нашим соперником был московский «Арарат». За два тайма команды создали несколько голевых моментов, но довести их до взятия ворот не смогли. Когда уже ожидался финальный свисток, в добавленное время дальний удар Артема Воронкина из-за пределов штрафной Сергей Правкин парировал, но отбил мяч в ноги защитнику Егору Тараканову, и тот свой шанс не упустил. «Рязань»: Правкин, Елисеев, Ваганов, Ващенко, Кулешов, Шахназаров (Абовян, 61), Скляров (Митин, 90), Маричев (Гришин, 98), Лабзин, Коляев (Зайцев, 79), Мещеряков.

Ближайший матч «Рязань» проведет дома. 16 сентября на стадионе «Спартак» она будет принимать команду «Торпедо-Москва». Начало – в 17.00.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 162 (5449) от 13 сентября 2017 года
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