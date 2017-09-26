Выбор сделан

Более трети граждански активных избирателей приняли участие в голосовании

Сейчас в социальных сетях и Интернете продолжают обсуждать, много это или мало. Но избирком высказал свою однозначную и согласованную с законом точку зрения: этого достаточно, чтобы признать выборы состоявшимися и действительными.

Вечером 10 сентября состоялось заседание клуба политологов. Итоги голосования обсуждались и в тот момент, когда закрылись избирательные участки, и несколько позже. Звучало два основных тезиса. Первый: выборы прошли очень спокойно, нарушений обнаружено значительно меньше, чем в предыдущие избирательные кампании. Об этом говорили председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина и Ольга Воронова, которой довелось руководить рабочей группой при Общественной палате региона по общественному контролю за выборами. Второй аспект, с которым все участники обсуждения согласились: явка на избирательные участки оказалась несколько ниже, чем ожидалось.

Способствовала тому, конечно, погода, оказавшаяся в день голосования редкостно в этом году хорошей. Но, думается, не только в этом дело. Слишком хорошо знакомыми избирателям по прежним выборным кампаниям оказались соперники Николая Любимова. Ни одна из политических партий, участвовавших в выборах, не решилась выдвинуть новые кандидатуры на пост губернатора. Можно, конечно, вспомнить попытку организации КПРФ, но она носит несколько спонтанный характер, и известно, чем кончилась. Наши партийные структуры оказались в большинстве своем к выборам не готовы. Не учли они, исключая ЛДПР, и того, что в политику идет новое поколение 40-летних. В результате вторым в губернаторской гонке стал представитель ЛДПР, а не КПРФ, и В. Жириновский констатировал, что такой результат повторился еще в нескольких регионах (оказывается, что в политике и второе место может считаться успешным).

По большому счету, в выборах губернаторов выиграл Президент России Владимир Путин, его кадровая политика оказалась по душе избирателям. Они проголосовали во всех регионах за людей, которых выдвинул в главы Президент. Но это ставит победителей перед необходимостью действовать быстро, эффективно – добиваться результатов в развитии территорий. И Николай Любимов, набравший более 80 процентов голосов избирателей, – в этом ряду управленцев, на которых возлагаются большие надежды.

Результат Николая Любимова – шестой среди 16 регионов России, где проходили выборы губернаторов. По явке избирателей Рязанская область также не в числе последних, на 9 месте. Так что нечего нам волосы на голове рвать. Все совсем неплохо.

Если же говорить о предшествующей голосованию избирательной кампании, то она, действительно, прошла на удивление спокойно, размеренно, но не уныло. Причин тому, на мой взгляд, несколько. Было организовано сразу несколько дискуссионных площадок, где избиратели могли обсуждать актуальные проблемы и вносить свои предложения. Что особенно важно, эти предложения были услышаны, по ним принимаются конкретные решения. Более организованно, последовательно и целенаправленно работал Рязанский клуб избирателей, которым руководит политолог Александр Семенов. У клуба есть свои технологии подготовки и организации общественного контроля на выборах. И это существенно важно. К общественному контролю с энтузиазмом подключилась Общественная палата Рязанской области. Было подготовлено 200 общественных наблюдателей, многие из них работали на избирательных участках, информировали о нарушениях в режиме реального времени. Этот опыт еще будет анализироваться, но он тоже оказался полезным. Нам еще предстоит понять, как сработал отказ от предварительного голосования по открепительным удостоверениям – насколько существенно его влияние на общую явку. Похоже, что оно не очень значительно.

Наконец, весь ход предвыборной работы команд кандидатов был таков, что складывается не характерное для прежних выборных кампаний впечатление: кажется, все участники выборов соревновались друг с другом в стремлении не нарушить хоть в малейшей степени законодательство. Понятно, что Центризбирком все для этого сделал и был строг, как никогда. Достаточно вспомнить о том, что в день голосования открыто по стране девять уголовных дел, связанных с нарушениями на выборах. Но это как раз подтверждает, что можем мы все организовать без сучка, без задоринки, когда захотим. Можем сработать так, что и придраться не к чему. И к нам приезжали иностранные наблюдатели из США и Франции, существенных нарушений не обнаружили, пространно рассказывали нам, как все это организовано у них. Мы поняли, что у нас все не хуже, а кое в чем и лучше, чем у них.

Эти выборы – большая репетиция перед президентской кампанией. Выборы главы государства пройдут через полгода. Так что есть где использовать накопленный опыт. И есть время, чтобы начать выполнять предвыборные обещания.

Александр Семенов,

кандидат политических наук, доцент кафедры философии и истории РязГМУ, член Общественной палаты Рязанской области:

– Если говорить об итогах выборов губернатора Рязанской области, то я бы отметил несколько важных моментов.

Во-первых, явка избирателей. Явка составила 36,15%, или 335 713 избирателей. А в 2012 году (так как сравнение с федеральной кампанией прошлого года, как многие делают, является некорректным) – 43,51%, или 416 978 избирателей.

Вроде бы явка меньше, но и, по данным статистики, избирателей в области стало меньше на 29 тысяч человек. И самое главное, день голосования в 2012 году был 14 октября! А в этот раз хорошая погода в день голосования, действительно, снизила явку, но в целом такой уровень явки вполне укладывается в рамки традиционного уровня явки в области при региональных кампаниях.

Во-вторых, результат Н. Любимова – 80,16%. Действительно, это рекордный относительный результат за всю историю выборов в Рязанской области! Но если мы сравним в абсолютных цифрах, то в 2012 году О. Ковалев набрал 268 661 голос, а Н. Любимов сейчас – 269 078 голосов. При этом в прошлом году на выборах в Госдуму «Единая Россия» набрала в Рязанской области 220 994 голоса. Так что такой результат вполне обоснованный и понятный.

В-третьих, это просто катастрофический результат представителей оппозиции, в первую очередь, от ЛДПР и КПРФ. При этом как в относительных, так и абсолютных показателях: В. Федоткин (КПРФ) в 2012 году набрал 21,92% (91 416), в 2017 году – 6,85% (22 986). А. Шерин (ЛДПР) в 2012 году набрал 9,01% (37 560), в 2017 году – 8,44% (28 337). В прошлом году В. Федоткин и А. Шерин шли в Госдуму по 157 Скопинскому округу (467 012 избирателей). В. Федоткин тогда набрал 31 839 (сейчас 22 986), а А. Шерин – 27 938 (сейчас – 28 337).

По партийным спискам КПРФ набрала в области в прошлом году – 56 693 голоса, а ЛДПР – 60 765 голосов. Так что результаты В. Федоткина и А. Шерина – это провальный минус. И здесь несколько причин. Это кризис идей и людей системной оппозиции в регионе, электоральная усталость от конкретных персоналий, о чем я говорю уже который год.

И это непонимание и стратегические ошибки в кампании референдумного типа. В первую очередь, нишевая конкуренция за второе место – это конкуренция между собой, а не с лидером. И при таком типе конкуренции главное – удержать свою партийную нишу, свой ядерный электорат, ну и попытаться его расширить. Так что все, что нужно было делать Федоткину и Шерину, так это двигать свои партии, свой партийный бренд, а они этого не делали совершенно.

В целом можно сказать, что рязанцы абсолютно поддержали кадровый выбор Президента и его политику. Но важно понимать, что быть «политиком надежды» – это крайне тяжелая ноша. А учитывая тот факт, что в марте 2018 года будет президентская кампания, Николаю Любимову необходимо в кратчайшие сроки оправдать тот огромный кредит доверия рязанцев, который они продемонстрировали в день голосования.

Ольга Воронова,

член Общественной палаты РФ, руководитель рабочей группы при Общественной палате Рязанской области по общественному контролю за выборами:

– Выборы, по общему мнению, прошли в спокойном, открытом, правовом режиме. Этому во многом способствовал общественный контроль. В ходе выборов прошла апробация нового пилотного формата – включения общественного контроля в избирательный процесс. Многие компоненты этого нового формата действительно осуществлялись впервые.

Впервые была создана специальная рабочая группа при Общественной палате Рязанской области по общественному контролю за выборами. Впервые Общественной палатой региона было подписано соглашение с Избирательной комиссией Рязанской области. Впервые произошло массовое обучение общественных наблюдателей в количестве 200 человек с выдачей соответствующих сертификатов. Впервые состоялась встреча членов Общественной палаты с кандидатами на пост губернатора и руководителями региональных отделений политических партий, посвященная взаимодействию в ходе выборов. Впервые произошла встреча членов Общественной палаты с международными наблюдателями из США и Франции, которые выразили удовлетворение подготовкой выборов и организацией голосования. Впервые была открыта «горячая линия» для избирателей и впервые совместно с Уполномоченным по правам человека в Рязанской области Н. Епихиной проведен мониторинг безбарьерной среды на избирательных участках для маломобильных граждан в регионе, в т.ч. и в сельских районах области.

В результате была создана информационная сеть общественных наблюдателей, что позволило в день голосования получать оперативную информацию с избирательных участков из всех районов области.

Анализ результатов этой работы продемонстрировал новые возможности общественных палат регионов как действенного фактора легитимизации выборного процесса, укрепления доверия граждан к самому институту выборов. На пресс-конференции ТАСС было поддержано предложение о создании межрегиональной ассоциации по общественному контролю избирательного процесса и мониторингу избирательных прав граждан. Наш опыт внимательно изучается Общественной палатой РФ и будет распространен по другим регионам России.

Сергей Демидов,

доктор наук, профессор, проректор по развитию РГУ имени С.А. Есенина:

– Выборы впервые за много лет прошли в спокойной и деловой обстановке. После 20.00 начали поступать первые результаты подсчета голосов с избирательных участков, которые показали сравнительно низкую явку избирателей и распределение голосов. Итоги выборов не стали сенсацией, что с удовлетворением отметил один из выступавших на заседании политклуба, состоявшемся вечером 10 сентября, ректор РГУ имени С.А. Есенина профессор А.И. Минаев. Однако, по мнению участников клуба, низкая явка не является показателем утраты интереса жителей Рязанской области к политическим процессам.

Прошедшие выборы показали, что мы, как страна, движемся в общедемократическом русле. Явка избирателей в данном случае не является решающим моментом. Определяют итог выборов социально активные и социально ответственные избиратели. В нашем случае их оказалось несколько меньше, чем на предыдущих губернаторских выборах, но все же больше трети включенных в списки. Они пришли и выразили свое мнение. Если мы вновь пойдем по пути установления нижней планки, это будет своеобразным ограничением, таким, например, как установление имущественного ценза. В некоторых европейских странах существует система штрафов за неучастие в выборах. Но это уже некоторый перегиб. Проблему следует обсуждать и решать тогда, когда в выборах будет участвовать примерно десять процентов избирателей. Это – повод задуматься об отсутствии интриги в выборном процессе. А в нашем случае все зависит от чувства ответственности конкретного гражданина. Она остается достаточно высокой.