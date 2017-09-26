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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Шоу, и никакого мошенничества!

00:01 / Авторская колонка
Или кастрюлю за 50 тысяч н-н-надо?
Шоу, и никакого мошенничества!

Помните, как наши бабушки и дедушки всю жизнь готовили еду в чугунках, и ничего этой гениальной посуде за десятки лет не было. Просто, полезно, прочно, вкусно и дешево! Сейчас такие чугунки можно недорого приобрести на рынках или… купить их дорогущие современные якобы «аналоги», посетив презентации, которые активно проводятся в разных городах и селах России. И обычно такое мероприятие приобретает «размах» «кулинарного шоу».

Для начала потенциальных покупателей атакуют навязчивые звонки call-центра, приглашающие на акцию, посвященную здоровому питанию. Операторы во всех красках описывают плюсы предстоящего события (праздник кулинарии, дегустация здоровой пищи, мастер-классы по приготовлению блюд, сюрпризы, подарки…), и многие люди соглашаются просто из любопытства и желания разнообразить свою жизнь. А кто у нас не хочет есть полезную пищу, следить за фигурой и беречь свое здоровье?! Тем более после презентации посуды понимаешь, что правильно питаться теперь могут только те, кто приобрел эти волшебные кастрюли, сковородки, утятницы и другие чудо-приспособления. И мясо в них солить не нужно, и яичница не пригорает, и отмываются они холодной водой… Кроме того, шоу часто проходит в каком-то известном всем местном заведении, которое только укрепляет надежду на честность его организаторов.

Приглашают на такие мероприятия, в основном, пенсионеров. И в итоге пожилые люди становятся жертвами агрессивного маркетинга. Им дают сначала потрогать, почувствовать на секунду эту посуду своей, и только потом, уже индивидуально, их продолжает обрабатывать менеджер – за отдельным столиком или в отдельной комнате.

Разрекламировав «необыкновенные» свойства посуды и продемонстрировав приготовление в ней самых разнообразных блюд, продавцы навязывают людям оформление кредитного договора, впоследствии расторгнуть который мало кому удается.

Конечно же, организаторов такого рода мероприятия можно было бы сравнить с мошенниками. Но по закону люди добровольно расстаются с крупными деньгами за кухонную утварь. Договор написан мелким шрифтом, трудно сразу вникнуть в суть. Да и какой человек, одухотворенный предстоящей «ценной» покупкой, будет вчитываться?! А сам товар и вовсе обычно не имеет ни фирменного логотипа, ни сопроводительных документов. Дело сделано. Попробуй потом докажи, что кто-то виноват, если сам дурак.

Нет, дотошные покупатели, конечно, тоже есть.

И большинство на этот «развод», к счастью, не ведутся. Но продавцы не сидят на месте. И даже если продать «чудо-посуду» не получилось сегодня, то получится завтра. Кто-нибудь да купится на эту уловку, ведь шоу будет гастролировать. Да и найти потом постоянно путешествующего продавца и вернуть ему товар обратно довольно сложно.

Профессиональные маркетологи уверены в колоссальной прибыльности людей, устраивающих подобные мероприятия. Стоимость аренды ресторана, услуг персонала и товара в разы ниже цены одного комплекта «посуды будущего». И такие продавцы «кулинарного шоу» могут приехать в любой город. Будьте бдительны!

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 162 (5449) от 13 сентября 2017 года
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