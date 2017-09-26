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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Больше бережливости!

00:01 / Из официальных источников

В рамках исполнения поручений главы региона Николая Любимова о повышении качества и доступности оказания медицинской помощи населению продолжается тиражирование федерального проекта «Бережливая поликлиника».

Основная цель проекта – создание модели организации первичной медико-санитарной помощи, ориентированной на сбережение временных затрат пациента и медперсонала, исключение неэффективных процессов, создание комфортных условий в поликлинике, внедрение рациональной маршрутизации и электронного документооборота.

Рязанская область приняла участие в проекте одной из первых в Центральном федеральном округе. Пилотные новации внедрены в областном центре: в городской поликлинике №6 и детской поликлинике № 7.

В настоящее время к проекту присоединяются рязанская городская поликлиника № 2, городские клинические больницы №№ 4, 5, 10, 11, клиническая больница им. Н.А. Семашко, центральные районные больницы (межрайонные центры) Касимова, Ряжска, Сасова, Скопина и Шилова.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 162 (5449) от 13 сентября 2017 года
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