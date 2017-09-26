Плюс модернизация

Предприятия Рязанской области приглашаются к участию в ХII Национальном Конгрессе «Модернизация промышленности России: Приоритеты развития»

Конгресс, который состоится 10 октября 2017 года в федеральном государственном унитарном предприятии «Гостиничный комплекс «Президент-Отель» Управления делами Президента РФ, является дискуссионной площадкой для открытого диалога предпринимателей и экспертов в сфере промышленности. В ходе пленарного заседания и работы тематических секций особое внимание будет уделено обсуждению механизмов государственного стимулирования отечественной промышленности, перспективам развития отрасли.

В ходе мероприятия будет проведен ряд встреч с целью установления долгосрочных партнерских отношений между представителями предпринимательского сообщества, пройдут профессиональные консультации на тему «Территория развития бизнеса».

Подготовлено по материалам сайта minprirody.ryazangov.ru