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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Плюс модернизация

00:01 / Из официальных источников
Предприятия Рязанской области приглашаются к участию в ХII Национальном Конгрессе «Модернизация промышленности России: Приоритеты развития»

Конгресс, который состоится 10 октября 2017 года в федеральном государственном унитарном предприятии «Гостиничный комплекс «Президент-Отель» Управления делами Президента РФ, является дискуссионной площадкой для открытого диалога предпринимателей и экспертов в сфере промышленности. В ходе пленарного заседания и работы тематических секций особое внимание будет уделено обсуждению механизмов государственного стимулирования отечественной промышленности, перспективам развития отрасли.

В ходе мероприятия будет проведен ряд встреч с целью установления долгосрочных партнерских отношений между представителями предпринимательского сообщества, пройдут профессиональные консультации на тему «Территория развития бизнеса».

Подготовлено по материалам сайта minprirody.ryazangov.ru

 

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 162 (5449) от 13 сентября 2017 года
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По материалам официального сайта Правительства области
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