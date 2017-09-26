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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Отдых в лесу

00:01 / Из официальных источников

В Год экологии министерством природопользования области совместно с арендаторами лесных участков был дан старт мероприятиям по установке новых современных мест отдыха.

Одно из них недавно появилось на территории Рязанского лесничества. Оно включает с себя стол, две скамьи общей вместимостью на 6 человек и навес, укрывающий от непогоды. Рядом обустроено место для сбора мусора, а само место отдыха огорожено. Место отдыха установлено близ федеральной трассы М-5 в общей доступности для всех граждан, благодаря чему любой желающий может остановиться и отдохнуть, насладившись природой родного края. Подобные места отдыха также установлены на территории Бельковского и Касимовского лесничеств.

Подготовлено по материалам сайта minprirody.ryazangov.ru

 

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 162 (5449) от 13 сентября 2017 года
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