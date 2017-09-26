«Кадомский вениз» – на выставке в Париже

Сохранение, возрождение и развитие народных промыслов в регионе

Выставка Maison&Objet проходит в Париже. Ее посещаемость традиционно составляет до 100 тысяч человек. Maison&Objet – самый крупный в Европе профессиональный салон в области дизайна и оформления помещений.

Коллективный стенд России организован при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Российского экспортного центра. В экспозиции демонстрируются изделия народных художественных промыслов российских предприятий: «Кадомский вениз», Гжельский фарфоровый завод, Императорский фарфоровый завод, «Объединение Гжель», «Крестецкая строчка», «Хохломская роспись», «Дулевский фарфор», «Дятьковский Хрустальный завод плюс», «Башкирские художественные промыслы «Агидель».

По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадыровой, российские предприятия впервые вышли на такую масштабную зарубежную площадку с коллективной экспозицией. Она отметила, что организация таких мероприятий – один из важнейших инструментов привлечения внимания к отечественным народным художественным промыслам.

Работы кадомских мастериц – уникальные русские игольчатые вышивки «белым по белому» – пользуются на выставке неизменным успехом.

Рязанская область одной из первых в РФ начала целена­правленную работу по сохранению, возрождению и развитию народных промыслов. В рамках программ развития предпринимательства предприятия, работающие в сфере ремесел и народных художественных промыслов, получают субсидии за счет средств областного и федерального бюджетов на компенсацию различных затрат: приобретение оборудования, автотранспортных средств, сырья, расходных материалов и ряд других. В целях популяризации народного творчества с участием данных организаций проводятся специализированные выставки-ярмарки и фестивали.

С 2017 года помощь организациям народных художественных промыслов осуществляется через институты поддержки предпринимательства, в том числе через Центр поддержки предпринимательства и региональный Центр НХП и ремесел, расположенный в Скопине. Им предоставляются в аренду выставочные площади и оборудованные рабочие места, проводятся обучение, семинары, мастер-классы, творческие встречи, организована постоянно действующая экспозиция народных художественных промыслов и оказывается помощь в реализации продукции через салон-магазин.