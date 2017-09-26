Нити Арена
17:19 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
151

«Кадомский вениз» – на выставке в Париже

00:01 / Из официальных источников
Сохранение, возрождение и развитие народных промыслов в регионе
Автор фото: Вероника Шелякина | «Кадомский вениз» – на выставке в Париже
Фото: Вероника Шелякина.

Выставка Maison&Objet проходит в Париже. Ее посещаемость традиционно составляет до 100 тысяч человек. Maison&Objet – самый крупный в Европе профессиональный салон в области дизайна и оформления помещений.

Коллективный стенд России организован при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Российского экспортного центра. В экспозиции демонстрируются изделия народных художественных промыслов российских предприятий: «Кадомский вениз», Гжельский фарфоровый завод, Императорский фарфоровый завод, «Объединение Гжель», «Крестецкая строчка», «Хохломская роспись», «Дулевский фарфор», «Дятьковский Хрустальный завод плюс», «Башкирские художественные промыслы «Агидель».

По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадыровой, российские предприятия впервые вышли на такую масштабную зарубежную площадку с коллективной экспозицией. Она отметила, что организация таких мероприятий – один из важнейших инструментов привлечения внимания к отечественным народным художественным промыслам.

Работы кадомских мастериц – уникальные русские игольчатые вышивки «белым по белому» – пользуются на выставке неизменным успехом.

Рязанская область одной из первых в РФ начала целена­правленную работу по сохранению, возрождению и развитию народных промыслов. В рамках программ развития предпринимательства предприятия, работающие в сфере ремесел и народных художественных промыслов, получают субсидии за счет средств областного и федерального бюджетов на компенсацию различных затрат: приобретение оборудования, автотранспортных средств, сырья, расходных материалов и ряд других. В целях популяризации народного творчества с участием данных организаций проводятся специализированные выставки-ярмарки и фестивали.

С 2017 года помощь организациям народных художественных промыслов осуществляется через институты поддержки предпринимательства, в том числе через Центр поддержки предпринимательства и региональный Центр НХП и ремесел, расположенный в Скопине. Им предоставляются в аренду выставочные площади и оборудованные рабочие места, проводятся обучение, семинары, мастер-классы, творческие встречи, организована постоянно действующая экспозиция народных художественных промыслов и оказывается помощь в реализации продукции через салон-магазин.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 162 (5449) от 13 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Отдых в лесу
Бьем рекорды
Намолот зерна превысил прошлогодний показатель
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Главное богатство региона – люди
Заслуженные рязанцы отмечены региональными наградами
Людмила Иванова
Общество
Учиться Родине служить
В школе «Солдаты будущего» начался новый учебный год
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
Больше бережливости!
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Плюс модернизация
Предприятия Рязанской области приглашаются к участию в ХII Национальном Конгрессе «Модернизация промышленности России: Приоритеты развития»
Общество
Вижу мир
В Рязанской специальной школе-интернате № 26 состоялся благотворительный детский праздник
Ольга Драган
Экономика
Проверка чеков
Актуальные вопросы применения контрольно-кассовой техники
Юрий Евстифеев
Экономика
Стажировка экономистов
Актуально
Выбор сделан
Более трети граждански активных избирателей приняли участие в голосовании
Ирина Сизова
Авторская колонка
Шоу, и никакого мошенничества!
Или кастрюлю за 50 тысяч н-н-надо?
Елена Серебрякова
Культура
Впереди – «культурные десанты»
Делегацию министерства культуры и туризма Калужской области впечатлили рязанские наработки
Татьяна Клемешева
Культура
Объединяющее начало
В рамках межрегионального проекта было показано многообразие творческого наследия узбекского народа
Собственная информация
Культура
О ценностях жизни
Зрители фестиваля «Рязанские смотрины» узнали о традициях и обычаях ингушского народа и поразмышляли о вечном
Вероника Шелякина
Культура
Казачки против казаков
В музыкальном театре ожидается «Бабий бунт»
Анна Добролежа
Спорт
Победили аутсайдера, уступили лидеру
В матче седьмого тура первенства России по футболу среди клубов второго дивизиона (группа «Центр») рязанцы в гостях нанесли поражение одному из аутсайдеров соревнований – пензенскому «Зениту» – 2:0.
Вячеслав Чирков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы