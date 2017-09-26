Бьем рекорды

Намолот зерна превысил прошлогодний показатель

По состоянию на 12 сентября 2017 года, в области намолочено 1 миллион 694 тысячи тонн зерна. Это на 6,3 тысячи тонн больше объема зерна, намолоченного в 2016 году.

Обмолочено 423,5 тыс. га, или 74,3% от уборочной площади. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур по области составила 40 ц/га, или 132% к уровню прошлого года.

Весомый вклад в уборочную кампанию внесли сельхозтоваропроизводители Сараевского района (212,4 тыс. тонн). Более 100 тысяч тонн намолотили в Скопинском (116,4 тыс. тонн), Александро-Невском (115,3 тыс. тонн), Милославском (110,8 тыс. тонн), Михайловском (104,2 тыс. тонн) и Старожиловском (104,1 тыс. тонн) районах.

Лидируют по урожайности зерновых Александро-Невский (52,7 ц/га), Рязанский (48,3 ц/га), Старожиловский (44,2 ц/га), Сараевский (43,0 ц/га) Сапожковский (42,1 ц/га) районы.

Подготовлено по материалам сайта ryazagro.ru