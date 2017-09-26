В Рязанской специальной школе-интернате № 26 состоялся благотворительный детский праздник

Он был организован благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и предприятием, которое производит тренажеры для глаз, ООО «ДиваОра Групп». В рамках праздника учащиеся младших классов приняли участие в различных веселых конкурсах, по­смотрели мультик. Каждый школьник получил подарки и сделал зарядку для глаз.

Школе-интернату № 26 организаторы праздника подарили 67 тренажеров для глаз «Лечи-играй», которые используются для повышения остроты зрения у детей. По словам директора ООО «ДиваОра Групп» Ольги Ошурковой, создание условий для повышения остроты зрения детей может способствовать их более эффективной реабилитации.

Напомним: школа № 26 – единственная в Рязанской области, где обучаются и живут люди с проблемами зрения. В настоящее время здесь учатся двести семьдесят человек. Каждый из них получает не только образование, но и медицинскую помощь.

Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» с 2013 года реализует программу «Особый взгляд», которая нацелена на офтальмологические инновации и социальную адаптацию людей с нарушением зрения. Программа осуществляется в двух основных направлениях: организация диагностики и лечения инвалидов по зрению и предоставление равных возможностей для включения слепых и слабовидящих людей во все формы культурного досуга. Праздник «Вижу мир» – часть программы. В честь начала нового года он прошел в пяти российских городах: Рязани, Костроме, Железногорске, Оренбурге, Новотроицке.