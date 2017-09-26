Актуальные вопросы применения контрольно-кассовой техники

На первый взгляд, все просто. В соответствии с федеральным законодательством организации и индивидуальные предприниматели с первого июля этого года обязаны при осуществлении денежных расчетов использовать контрольно-кассовую технику нового поколения. Даже за первичное нарушение данного требования установлена строгая административная ответственность – большие штрафы.

Преимущества для покупателей – налицо. Кассовый чек нового образца, например, содержит обязательные реквизиты, по которым можно идентифицировать факт осуществления конкретной покупки у конкретного продавца. Эти данные онлайн-касса в автоматическом режиме передает в налоговые органы. Указанный на чеке QR-код можно считать при помощи мобильного приложения ФНС «Проверка чеков» и добиться наказания, если обнаружишь документ – поддельный.

Поэтому за повторное нарушение – наказания еще более суровые. Если сумма расчетов без новейшей ККТ составила в совокупности 1 млн. рублей и более, то это влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Но в положение бизнесменов государство тоже входит: ведь им нужно вкладывать деньги в приобретение нового оборудования. К тому же поставки его не всегда осуществляются вовремя. Минфином России разъяснено: в случае, если лицом, совершившим административное правонарушение, были приняты все меры по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о применении ККТ, указанное лицо в такой ситуации может не привлекаться к административной ответственности.

Что это означает, разъяснил журналистам и.о. заместителя руководителя регионального УФНС С.В. Игнаткин: в случае, если предпринимателем до 1 июля 2017 года был заключен договор на поставку онлайн-касс нового поколения и оплачен счет на его поставку, такое лицо к административной ответственности привлекаться не будет.

С.В. Игнаткин добавил:

– Вместе с тем налоговыми органами Рязанской области установлен ряд случаев, когда пользователями ККТ преднамеренно не проводится регистрация онлайн-касс, несмотря на то, что в их адрес организацией-поставщиком ККТ направлены сведения о наличии заказанной контрольно-кассовой техники. УФНС России по Рязанской области обращает внимание на недопустимость затягивания сроков регистрации ККТ в подобных ситуациях и сообщает о том, что у налоговых органов имеются достаточные основания для возбуждения в отношении такой категории пользователей ККТ дел об административном правонарушении в соответствии со статьей 14.5 КоАП РФ.