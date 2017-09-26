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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
169

Стажировка экономистов

00:01 / Экономика

Во исполнение поручения главы региона Николая Любимова по обеспечению открытых стажировок молодых специалистов в исполнительных органах государственной власти состоялся конкурсный отбор претендентов на прохождение стажировки в Минэкономразвития области. 

Все претенденты – студенты или выпускники рязанских вузов, имеющие различную специализацию, желающие в будущем связать свою жизнь с экономикой и государственной службой, – ответили на вопросы комиссии, рассказали о себе и о своих планах. 

Подготовлено по материалам сайта mineconom.ryazangov.ru

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 162 (5449) от 13 сентября 2017 года
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