Стажировка экономистов

Во исполнение поручения главы региона Николая Любимова по обеспечению открытых стажировок молодых специалистов в исполнительных органах государственной власти состоялся конкурсный отбор претендентов на прохождение стажировки в Минэкономразвития области.

Все претенденты – студенты или выпускники рязанских вузов, имеющие различную специализацию, желающие в будущем связать свою жизнь с экономикой и государственной службой, – ответили на вопросы комиссии, рассказали о себе и о своих планах.

Подготовлено по материалам сайта mineconom.ryazangov.ru