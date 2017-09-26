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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Главное богатство региона – люди

00:01 / Общество
Заслуженные рязанцы отмечены региональными наградами
Автор фото: Александр Королев | Главное богатство региона – люди
Фото: Александр Королев.

В конце сентября наш регион отметит свое 80-летие. Специально к этой круглой дате выпущен знак «В память 80-летия Рязанской области». Он вручается людям, которые своими достижениями, качественным, профессиональным трудом приумножают славу рязанского края.

Вчера в региональном правительстве состоялась церемония награждения знаками «В память 80-летия Рязанской области». Награды тридцати рязанцам вручил вице-губернатор Сергей Филимонов. В числе отмеченных знаком – известные в регионе люди, занимающие высокие посты, возглавляющие общественные организации. Это, например, министр финансов региона Марина Наумова, начальник академии ФСИН Александр Крымов, заслуженный художник России, Почетный гражданин Рязани Борис Горбунов, председатель Общественной палаты региона, директор областной библиотеки имени Горького Наталья Гришина, главный врач рязанской больницы № 8 Александр Миров, руководитель завода ЖБИ-2 Виталий Сикорский, председатель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Геннадий Соколов и многие другие. Также среди награжденных – люди непубличные, занимающие рядовые должности, но отличившиеся на своем месте. Одна их них – фельдшер из деревни Марково Рыбновского района Татьяна Самойлова. Она работает в медицине уже 35 лет и, как признается, ни в какой другой сфере себя не представляет. В Рыбновский район Татьяна Викторовна попала по распределению после окончания медучилища. Труд фельдшера на селе непростой, нужно быть готовой помогать людям в любое время суток. Но Татьяну Самойлову это не тяготит, она привыкла приходить на помощь всем, кто ее об этом просит. Сегодня, по словам фельдшера, работать стало легче – ремонтируются дороги, имеется транспорт.

Поздравляя всех с наградами, Сергей Филимонов отметил, что получают их те, кто своим талантом и трудом вносит достойный вклад в развитие Рязанской области.

Сергей Филимонов,
вице-губернатор:

– Рязанская земля подарила России и миру целую плеяду ярких, талантливых людей – поэтов и писателей, художников и артистов, мастеров своего дела. Многие наши современники, рязанцы, успешно продолжают славные традиции прошлого и уверенно смотрят в будущее. Наша земля богата умными, активными, яркими людьми. У молодого поколения есть на кого держать равнение. Нам предстоит очень много работы. Надо сделать так, чтобы богатый потенциал региона был использован в полной мере, работал на повышение качества жизни людей. И для этого есть все возможности. Общими усилиями мы можем многого добиться, сделать наш край по-настоящему благополучным, процветающим и одним из самых лучших в стране.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 162 (5449) от 13 сентября 2017 года
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