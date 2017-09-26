Учиться Родине служить

В школе «Солдаты будущего» начался новый учебный год

К началу учебы организаторы приурочили патриотическую акцию «К службе будем мы готовы». По сути – это торжественное открытие нового учебного года в системе допризывной подготовки. Торжества прошли в здании регионального отделения ДОСААФ, где и проводятся в течение учебного года занятия школы «Солдаты будущего».

Призывникам, может быть, пока трудно понять – зачем нужно готовить себя к армейской службе. Вот принесут повестку из военкомата, пойдут они и отслужат как надо. Но эти мысли из побритых налысо юношеских голов тут же улетучиваются, едва они встают в армейский строй. А дальше – подъем за 45 секунд (или пока горит в руках старшины спичка), многокилометровые марш-броски, где зачет – по последнему, зарядка каждое утро с голым торсом на плацу, там же – строевая, стрельбы на полигоне, уставы наизусть, служба в карауле и многочисленных нарядах. А это уже жизнь по совершенно иному сценарию, нежели был на «гражданке». Офицеры армейских частей, приезжающие за новобранцами в военкомат, рассказывают о том, что «дедовщины» в армии нет, но жесткий армейский распорядок и жизнь по принципу «Не умеешь – научим, не хочешь – заставим» еще никто не отменял.

На торжественной церемонии с напутственными словами к учащимся Рязанского железнодорожного колледжа и Рязанского автотранспортного техникума имени Сергия Живаго обратились почетные гости. Среди них – директор Центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к службе в армии Сергей Рудь (кстати, офицер ВДВ в запасе), начальник отдела министерства молодежной политики, физической культуры и спорта области Вячеслав Данченко, начальник управления министерства образования области Надежда Куликова и председатель регионального отделения ДОСААФ России Николай Рудаков.

Они, в частности, говорили о том, что к службе в армии необходимо готовиться. Для этого в 2012 году в Центре патриотического воспитания Рязанской области на базе ДОСААФ была создана школа «Солдаты будущего». В ней проходят обучение старшеклассники школ и учащиеся колледжей Рязани. Они занимаются три раза в неделю и изучают такие предметы, как правовые основы военной службы, военная топография, военно-медицинская подготовка, огневая подготовка и радиационная, химическая и биологическая защита. Занятия ведут офицеры запаса с соответствующим профилем подготовки.

В 2017 году в стране принят федеральный закон, согласно которому выпускники средних специальных учебных заведений теперь могут вместо службы по призыву выбрать контрактную службу. О ее преимуществах учащимся в школе «Солдаты будущего» рассказал офицер по тестированию и военно-профильной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту Рязанской области Константин Степин. Кстати, Рязанская область ежегодно выполняет план приема на военную службу и по призыву, и по контракту. А благодаря таким вот проектам, как школа «Солдаты будущего», в армию идет не только молодежь сознательная, но еще и хорошо подготовленная для службы.

От командования воинских частей в военный комиссариат области приходят отзывы о службе рязанских парней, и за годы существования школы ни одного отрицательного отзыва не было, а благодарностей в адрес педагогов и родителей, а также пожеланий распространить рязанский опыт подготовки призывников на всю страну – предостаточно.