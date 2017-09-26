Нити Арена
17:16 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
174

Учиться Родине служить

00:01 / Общество
В школе «Солдаты будущего» начался новый учебный год
Автор фото: Александр Королев | Учиться Родине служить
Фото: Александр Королев.

К началу учебы организаторы приурочили патриотическую акцию «К службе будем мы готовы». По сути – это торжественное открытие нового учебного года в системе допризывной подготовки. Торжества прошли в здании регионального отделения ДОСААФ, где и проводятся в течение учебного года занятия школы «Солдаты будущего».

Призывникам, может быть, пока трудно понять – зачем нужно готовить себя к армейской службе. Вот принесут повестку из военкомата, пойдут они и отслужат как надо. Но эти мысли из побритых налысо юношеских голов тут же улетучиваются, едва они встают в армейский строй. А дальше – подъем за 45 секунд (или пока горит в руках старшины спичка), многокилометровые марш-броски, где зачет – по последнему, зарядка каждое утро с голым торсом на плацу, там же – строевая, стрельбы на полигоне, уставы наизусть, служба в карауле и многочисленных нарядах. А это уже жизнь по совершенно иному сценарию, нежели был на «гражданке». Офицеры армейских частей, приезжающие за новобранцами в военкомат, рассказывают о том, что «дедовщины» в армии нет, но жесткий армейский распорядок и жизнь по принципу «Не умеешь – научим, не хочешь – заставим» еще никто не отменял.

На торжественной церемонии с напутственными словами к учащимся Рязанского железнодорожного колледжа и Рязанского автотранспортного техникума имени Сергия Живаго обратились почетные гости. Среди них – директор Центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к службе в армии Сергей Рудь (кстати, офицер ВДВ в запасе), начальник отдела министерства молодежной политики, физической культуры и спорта области Вячеслав Данченко, начальник управления министерства образования области Надежда Куликова и председатель регионального отделения ДОСААФ России Николай Рудаков.

Они, в частности, говорили о том, что к службе в армии необходимо готовиться. Для этого в 2012 году в Центре патриотического воспитания Рязанской области на базе ДОСААФ была создана школа «Солдаты будущего». В ней проходят обучение старшеклассники школ и учащиеся колледжей Рязани. Они занимаются три раза в неделю и изучают такие предметы, как правовые основы военной службы, военная топография, военно-медицинская подготовка, огневая подготовка и радиационная, химическая и биологическая защита. Занятия ведут офицеры запаса с соответствующим профилем подготовки.

В 2017 году в стране принят федеральный закон, согласно которому выпускники средних специальных учебных заведений теперь могут вместо службы по призыву выбрать контрактную службу. О ее преимуществах учащимся в школе «Солдаты будущего» рассказал офицер по тестированию и военно-профильной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту Рязанской области Константин Степин. Кстати, Рязанская область ежегодно выполняет план приема на военную службу и по призыву, и по контракту. А благодаря таким вот проектам, как школа «Солдаты будущего», в армию идет не только молодежь сознательная, но еще и хорошо подготовленная для службы.

От командования воинских частей в военный комиссариат области приходят отзывы о службе рязанских парней, и за годы существования школы ни одного отрицательного отзыва не было, а благодарностей в адрес педагогов и родителей, а также пожеланий распространить рязанский опыт подготовки призывников на всю страну – предостаточно.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 162 (5449) от 13 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

За три летних месяца в Рязанской области при содействии службы занятости населения региона было трудоустроено порядка 2300 несовершеннолетних граждан

Главное богатство региона – люди

Вижу мир

Главное богатство региона – люди
Заслуженные рязанцы отмечены региональными наградами
Людмила Иванова
Вести районов
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Из официальных источников
Больше бережливости!
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Плюс модернизация
Предприятия Рязанской области приглашаются к участию в ХII Национальном Конгрессе «Модернизация промышленности России: Приоритеты развития»
Из официальных источников
Отдых в лесу
Из официальных источников
«Кадомский вениз» – на выставке в Париже
Сохранение, возрождение и развитие народных промыслов в регионе
АПК
Бьем рекорды
Намолот зерна превысил прошлогодний показатель
Общество
Вижу мир
В Рязанской специальной школе-интернате № 26 состоялся благотворительный детский праздник
Ольга Драган
Экономика
Проверка чеков
Актуальные вопросы применения контрольно-кассовой техники
Юрий Евстифеев
Экономика
Стажировка экономистов
Актуально
Выбор сделан
Более трети граждански активных избирателей приняли участие в голосовании
Ирина Сизова
Авторская колонка
Шоу, и никакого мошенничества!
Или кастрюлю за 50 тысяч н-н-надо?
Елена Серебрякова
Культура
Впереди – «культурные десанты»
Делегацию министерства культуры и туризма Калужской области впечатлили рязанские наработки
Татьяна Клемешева
Культура
Объединяющее начало
В рамках межрегионального проекта было показано многообразие творческого наследия узбекского народа
Собственная информация
Культура
О ценностях жизни
Зрители фестиваля «Рязанские смотрины» узнали о традициях и обычаях ингушского народа и поразмышляли о вечном
Вероника Шелякина
Культура
Казачки против казаков
В музыкальном театре ожидается «Бабий бунт»
Анна Добролежа
Спорт
Победили аутсайдера, уступили лидеру
В матче седьмого тура первенства России по футболу среди клубов второго дивизиона (группа «Центр») рязанцы в гостях нанесли поражение одному из аутсайдеров соревнований – пензенскому «Зениту» – 2:0.
Вячеслав Чирков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы