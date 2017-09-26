Вести районов

КОРАБЛИНО. Сразу два юбилея отметили в селе Ерлино: десять лет со дня основания здесь музея-заповедника «Усадьба С.Н. Худекова» и 180 лет со дня рождения общественного деятеля, драматурга, издателя, создателя двух парков – в Ерлине и Сочи – Сергея Худекова. Поздравить работников музея приехал министр культуры области Виталий Попов. Он отметил, что в Ерлине находится уникальный объект культуры – в области нет подобного дендрария.

СПАС-КЛЕПИКИ. Команда из клепиковской школы № 1 заняла второе место на V фестивале уличного баскетбола «Железка Streetball Challenge 2017». Турнир проходил на площади Победы в Рязани 9 сентября. В соревнованиях приняли участие 128 команд из Москвы, Московской, Рязанской, Тульской областей и Белоруссии, в том числе и клепиковская команда. Клепиковский район представляли 12 девушек, они играли в трех возрастных категориях: до 14, до 16 и до 18 лет. Самая старшая команда заняла второе место. Тренер нашей сборной – Михаил Сучков.

СПАССК. Спасский хлебокомбинат отметил столетний юбилей. Официальным днем рождения предприятия считается 20 февраля 1917 года, когда Спасская городская управа приняла постановление об открытии в доме Ивана Шалимова городской пекарни, в 1957 году для нее построили новое здание. Сейчас комбинат выпускает 60 наименований хлебобулочных изделий, которые завоевали множество грамот и медалей на областных, российских, международных выставках и конкурсах. На предприятии работают 80 человек.

ЕРМИШЬ. В районе продолжают ремонтировать железобетонный мост через реку Лиса. Он находится на трассе Восход – Ермишь – Власово – Вышуры. На объекте работает бригада организации «Ремстроймост». Половину моста строители уже привели в порядок – заменили металлические барьерные ограждения и перила, мостовое полотно. Ремонт планируют закончить в конце сентября.

СОКОЛОВКА. В августе сотрудники районного отдела административно-технического надзора обследовали 2662 объекта благоустройства и выявили 281 нарушение правил благоустройства. Особое внимание уделялось проверке состояния дорог, очистке от мусора, покосу травы на обочинах и полосах отвода. Специалисты проверяли состояние дворовых территорий многоквартирных жилых домов, спортивных и детских площадок, а также прилегающих к частным домовладениям территорий земельных участков.

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На фестивале «Спожинки» заместитель председателя правительства региона Виталий Артемов объявил о присвоении звания «Почетный работник агропромышленного комплекса Рязанской области» начальнику отдела сельского хозяйства администрации Рязанского муниципального района Виктору Петровичу Бурмакину. Заслуженные награды передовикам вручил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Филиппов. За наивысшие достижения при перевозке зерна награжден водитель кооператива «Вышгородский» Рязанского района Дмитрий Геннадьевич Деменков.