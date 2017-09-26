Рязанская группа «Feelin`s» выступила на Дне города Москвы совместно с итальянским вокалистом Борисом Саволделли

Музыканты дали три полуторачасовых концерта на центральных площадках Москвы – на Триумфальной площади, на Арбате у театра Вахтангова и у «Есенин-центра»

Группа представила лучшее из международной программы «ЕсенинJazz», популярный итальянский джаз начала ХХ века и авторскую музыку Геннадия Филина.

Выступление ведущего коллектива Рязани состоялось по приглашению Департамента культуры города Москвы. Отражением тематики праздника стал девиз: «Москва – город, где создается история», посвященный выдающемуся вкладу столицы и ее жителей в российское и мировое наследие. Не случайно творчество нашего великого земляка Сергея Есенина во многом связано с Москвой.

Первая концертная площадка с символичным названием «Город поэтов» развернулась прямо у подножия величественного памятника Маяковскому. Здесь в окружении поэтических арт-объектов состоялся концерт группы «Feelin`s». Кстати, на этой же сцене выступили группа «Несчастный случай» Алексея Кортнева и участник группы «Машина времени» и «Воскресенье» – Евгений Маргулис.

Следующий концерт состоялся вечером того же дня в одном из самых живописных и исторически значимых районов Москвы – Арбате.

Финальным аккордом прозвучало выступление рязанцев в праздничном перфомансе «Поэты ремонтируют время» на новой площадке «Есенин-центра», который открылся на базе Московского государственного музея С.Есенина – официального партнера группы Feelin`s и проекта «ЕсенинJazz».