За прошедшие сутки в Рязанской области зарегистрировано 12 краж

По информации сайте регионального УМВД России, всего за прошедшие сутки в области зарегистрировано 23 преступления и происшествия, из них 9 – совершены на территории города Рязани.

Среди них – 1 причинение тяжкого вреда здоровью, 12 краж. Выявлены 1 преступление в сфере экономики и один факт незаконного оборота наркотиков.

В Рязани сотрудники полиции выявили и пресекли 459 административных правонарушений. Задержано 6 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. За мелкое хулиганство задержаны 4 человека.