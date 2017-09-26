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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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За прошедшие сутки в Рязанской области зарегистрировано 12 краж

09:42 / Общество

По информации сайте регионального УМВД России, всего за прошедшие сутки в области зарегистрировано 23 преступления и происшествия, из них 9 – совершены на территории города Рязани.

Среди них – 1 причинение тяжкого вреда здоровью, 12 краж. Выявлены 1 преступление в сфере экономики и один факт незаконного оборота наркотиков.

В Рязани сотрудники полиции выявили и пресекли 459 административных правонарушений. Задержано 6 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. За мелкое хулиганство задержаны 4 человека.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 сентября 2017 года
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