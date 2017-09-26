Рязанцам напоминают: сегодня свой профессиональный праздник отмечают мастера расчески и ножниц – парикмахеры

Пока нет точной информации, почему именно в эти сентябрьские дни возникла традиция отмечать праздник парикмахеров, и кем она инициирована. Люди этой профессии отмечают несколько профессиональных праздников: Международный день красоты, а еще вместе с другими представителями сферы услуг – День работников бытового обслуживания населения.

На сегодняшний день, по некоторым данным, в России насчитывается около 70 тысяч парикмахерских и салонов красоты, и их количество постоянно растет. И более 200 тысяч человек могут называть себя парикмахерами. Таков итог развития профессии, история которой насчитывает даже не века, а тысячелетия.

Источник: сайт «Календарь событий»