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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанцам напоминают: сегодня свой профессиональный праздник отмечают мастера расчески и ножниц – парикмахеры

09:45 / Общество

Пока нет точной информации, почему именно в эти сентябрьские дни возникла традиция отмечать праздник парикмахеров, и кем она инициирована. Люди этой профессии отмечают несколько профессиональных праздников: Международный день красоты, а еще вместе с другими представителями сферы услуг – День работников бытового обслуживания населения.

На сегодняшний день, по некоторым данным, в России насчитывается около 70 тысяч парикмахерских и салонов красоты, и их количество постоянно растет. И более 200 тысяч человек могут называть себя парикмахерами. Таков итог развития профессии, история которой насчитывает даже не века, а тысячелетия.

Источник: сайт «Календарь событий»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 сентября 2017 года
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