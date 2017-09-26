В Рязани соберется «Читающий мир»

Областной центр станет местом проведения межрегионального фестиваля национальной книги

Правительство области, региональное министерство культуры и туризма, областная библиотека имени Горького совместно с Ассоциацией книгоиздателей России с 3 по 7 октября проводят межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир».

Фестиваль призван способствовать формированию единого культурного пространства страны. В программе – презентации издательских и просветительских проектов, творческие вечера писателей. Традиционный конкурс «Книга года» определит победителей в десяти номинациях.

Центральным событием фестиваля станет книжная выставка-ярмарка. С 4 по 6 октября свою лучшую продукцию представят российские и зарубежные издательства, издающие учреждения и организации.

Организаторы приглашают к участию издателей и книгораспространителей всех регионов России и ближнего зарубежья, сообщает сайт министерства культуры и туризма области.