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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани соберется «Читающий мир»

10:25 / Культура
Областной центр станет местом проведения межрегионального фестиваля национальной книги

Правительство области, региональное министерство культуры и туризма, областная библиотека имени Горького совместно с Ассоциацией книгоиздателей России с 3 по 7 октября проводят межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир».

Фестиваль призван способствовать формированию единого культурного пространства страны. В программе – презентации издательских и просветительских проектов, творческие вечера писателей. Традиционный конкурс «Книга года» определит победителей в десяти номинациях.

Центральным событием фестиваля станет книжная выставка-ярмарка. С 4 по 6 октября свою лучшую продукцию представят российские и зарубежные издательства, издающие учреждения и организации.

Организаторы приглашают к участию издателей и книгораспространителей всех регионов России и ближнего зарубежья, сообщает сайт министерства культуры и туризма области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 сентября 2017 года
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