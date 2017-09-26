Делегация Рязанской области приняла участие в Российско-Белорусском форуме

Российско-Белорусский форум современного искусства проходил в Смоленской области. В нем участвовали представители десяти регионов обеих стран. Цель форума – популяризация творчества среди детей и молодежи, продвижение креативных проектов, поддержки экспериментальных направлений в искусстве.

В рамках форума были проведены мастер-классы, тренинги, интеллектуальные игры. Кроме того, состоялся конкурс по трем тематическим номинациям. Его участниками стали 152 человека. Рязанскую область представляли трое студентов образовательных учреждений сферы культуры. В номинации «Вокал» выступила Екатерина Епифанова (Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых). В направлении «Актерское мастерство» – Денис Дульщиков и Павел Матвеев (Рязанский колледж культуры).

По оценке организаторов, рязанские студенты проявили себя на форуме как яркие активные люди. Они получили приглашение к дальнейшему участию в проектах Российско-Белорусского форума.

Источник: сайт правительства Рязанской области