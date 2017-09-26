В Рязанской области эковолонтеры очистили от мусора берега реки Ранова

В Год экологии активно продолжаются мероприятия по уборке мусора на берегах водоемов в рамках Всероссийской акции «Вода России». В Ряжском районе работы провели на берегу реки Ранова в поселке Добрая Воля. Это место пользуется большой популярностью, летом здесь отдыхают не только местные жители, но и гости Ряжского района.

В уборке берегов реки приняли участие более 20 человек, в основном эковолонтеры местной школы. Участники прошли 3 км вдоль берега реки Ранова. Общими усилиями была очищена территория площадью 10 тысяч квадратных метров, собрано около 8 кубометров мусора. Кроме того, участники акции разместили информационные таблички о недопустимости пренебрежительного отношения к окружающему миру.

Результатом работы стала не только облагороженная территория, но и неравнодушное отношение молодежи и жителей поселений к экологической обстановке в районе. Многие участники акции заметили, что в этом году по сравнению с прошлым берега реки Ранова и прилегающая к ним территория были загрязнены гораздо меньше, сообщает сайт министерства природопользования области.