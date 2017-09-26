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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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За минувшие сутки на дорогах Рязанской области задержали 29 нетрезвых водителей

10:51 / Происшествия

Произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека получили травмы различной степени тяжести. В еще 32 ДТП автовладельцам причинен материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД задержали 29 водителей в состоянии опьянения, сообщает сайт регионального УМВД России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 сентября 2017 года
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