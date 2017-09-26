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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области полицейские раскрыли кражу мобильного телефона у инвалида

10:54 / Общество

В полицию обратилась 67-летняя местная жительница Касимова, которая сообщила, что на улице города у ее 37-летнего сына забрали мобильный телефон. Мужчина некоторое время назад попал в аварию и из-за полученных травм передвигался на инвалидной коляске. Когда он проезжал мимо магазина, к нему подошел незнакомый человек, попросил телефон позвонить и, воспользовавшись беспомощностью инвалида, скрылся.

На место ограбления немедленно выехала следственно-оперативная группа. Получив от пострадавшего описание внешности злоумышленника, сотрудники полиции расспросили местных жителей и работников ближайшего магазина. Выяснилось, что мужчина может находиться в соседнем районе города. Вскоре полицейские задержали подозреваемого за распитием спиртного в гостях у одного из жителей Касимова. Злоумышленником оказался 40-летний житель Касимовского района, ранее уже судимый за ограбление. Похищенный сотовый телефон изъят.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ, по которой грозит наказание до 4-х лет лишения свободы, сообщает сайт регионального УМВД России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 сентября 2017 года
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