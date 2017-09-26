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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанские картингисты стали победителями Всероссийских соревнований

11:08 / Спорт

В Ростове-на-Дону состоялись Всероссийские соревнования по картингу – заключительный этап «Серии Ротакс Макс» Кубка РАФ. Сильнейшие картингисты со всей страны приехали бороться за выход в мировой суперфинал.

Рязанскую область представляла команда Ресурсного центра дополнительного образования под руководством педагогов Александра Александровича Тазина и Константина Сергеевича Кирюхина. Победителем соревнований в классе «Ротакс Макс Мини» стал обучающийся Ресурсного центра Яков Соколов, в классе «Ротакс Макс Юниор» победил Фёдор Быконя. По итогам соревнований рязанская команда заняла первое место.

Теперь рязанские картингисты будут готовиться к международным соревнованиям, чтобы в составе сборной России выступить в Grand Finale 2017 года в Португалии, сообщает сайт регионального министерства образования.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 сентября 2017 года
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