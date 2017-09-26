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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области полицейские раскрыли кражу за полчаса

11:13 / Общество

В полицию обратилась работница рынка города Шацка и сообщила, что из мясного павильона пытались похитить стекло с витрины-холодильника. На место немедленно выехали сотрудники полиции. Выяснилось, что в мясном отделе рынка к холодильнику подошел мужчина в потертой спецовке и невозмутимо вытащил большое стекло. На вопрос работников павильона, зачем он это делает, незнакомец пояснил, что он – сотрудник рынка и по указанию руководства должен перенести стекло в другое помещение для снятия размеров. Бдительный работник мясного отдела решил удостовериться в правдивости его слов и догнал «работника» со стеклом уже на выходе с территории рынка. После недолгой беседы псевдоработник понял, что его план раскрыт, оставил стекло и убежал.

Полицейские быстро нашли подозреваемого на автостанции: буквально за несколько минут до отправления автобуса в рабочий поселок Шилово. Выяснилось, что 35-летний мужчина ранее был неоднократно судим за кражи и ограбления, совершенные в Шиловском районе. По словам задержанного, он понимал, что в Шиловском районе хорошо известен и поэтому отправился на преступление в соседний район.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет, сообщает сайт регионального УМВД России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 сентября 2017 года
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