Рязанцев приглашают к участию в конкурсе «Православная инициатива»

Координационный комитет фонда «Соработничество» приглашает организации области к участию в международном открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива 2017-2018».

Он проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех регионах РФ. Основная цель – поддержка гражданских инициатив на основе масштабного сотрудничества между государственными структурами, церковью и общественными организациями.

За время реализации проекта было воплощено в жизнь более 3000 инициатив. Общий объем финансирования грантов составил свыше 730 миллионов рублей. За счет этих средств созданы кризисные и реабилитационные центры, поддержаны негосударственные приюты для сирот, организованы детские лагеря, изданы книги об истории России, вышли в свет теле- и радиопрограммы, оказана помощь социально незащищенным людям.

Заявки рассматриваются по следующим проектным направлениям:

– Образование и воспитание;

– Социальное служение;

– Культура;

– Информационная деятельность.

Прием заявок на конкурс осуществляется на сайте www.newpravkonkurs.ru. Он завершится 23 октября. Победители будут объявлены не позднее 1 марта 2018 года, сообщает сайт правительства области.