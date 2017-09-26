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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанцев приглашают к участию в конкурсе «Православная инициатива»

11:34 / Общество

Координационный комитет фонда «Соработничество» приглашает организации области к участию в международном открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива 2017-2018».

Он проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех регионах РФ. Основная цель – поддержка гражданских инициатив на основе масштабного сотрудничества между государственными структурами, церковью и общественными организациями.

За время реализации проекта было воплощено в жизнь более 3000 инициатив. Общий объем финансирования грантов составил свыше 730 миллионов рублей. За счет этих средств созданы кризисные и реабилитационные центры, поддержаны негосударственные приюты для сирот, организованы детские лагеря, изданы книги об истории России, вышли в свет теле- и радиопрограммы, оказана помощь социально незащищенным людям.

Заявки рассматриваются по следующим проектным направлениям:

– Образование и воспитание;

– Социальное служение;

– Культура;

– Информационная деятельность.

Прием заявок на конкурс осуществляется на сайте www.newpravkonkurs.ru. Он завершится 23 октября. Победители будут объявлены не позднее 1 марта 2018 года, сообщает сайт правительства области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 сентября 2017 года
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