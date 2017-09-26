Рязанцев приглашают к участию в конкурсе «Православная инициатива»

Координационный комитет фонда «Соработничество» приглашает организации области к участию в международном открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива 2017-2018».
Он проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех регионах РФ. Основная цель – поддержка гражданских инициатив на основе масштабного сотрудничества между государственными структурами, церковью и общественными организациями.
За время реализации проекта было воплощено в жизнь более 3000 инициатив. Общий объем финансирования грантов составил свыше 730 миллионов рублей. За счет этих средств созданы кризисные и реабилитационные центры, поддержаны негосударственные приюты для сирот, организованы детские лагеря, изданы книги об истории России, вышли в свет теле- и радиопрограммы, оказана помощь социально незащищенным людям.
Заявки рассматриваются по следующим проектным направлениям:
– Образование и воспитание;
– Социальное служение;
– Культура;
– Информационная деятельность.
Прием заявок на конкурс осуществляется на сайте www.newpravkonkurs.ru. Он завершится 23 октября. Победители будут объявлены не позднее 1 марта 2018 года, сообщает сайт правительства области.