В Рязани начнется рассмотрение уголовного дела в отношении 12 участников преступного сообщества

В Октябрьском районном суде Рязани начнется рассмотрение уголовного дела в отношении 12 жителей различных регионов России, обвиняемых в участии в преступном сообществе и в совершении ряда преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

По версии следствия в конце 2015 года обвиняемые вступили в преступную организацию, деятельность которой была связана с незаконным сбытом наркотических средств с помощью Интернета на территории Рязанской, Ярославской, Курской, Воронежской областей и Республики Татарстан. Довести преступления до конца они не смогли, так как в марте 2016 года их деятельность пресекли сотрудники полиции.

Судебное заседание назначено на 14 сентября, сообщает сайт областного суда.