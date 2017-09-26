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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани начнется рассмотрение уголовного дела в отношении 12 участников преступного сообщества

11:45 / Общество

В Октябрьском районном суде Рязани начнется рассмотрение уголовного дела в отношении 12 жителей различных регионов России, обвиняемых в участии в преступном сообществе и в совершении ряда преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

По версии следствия в конце 2015 года обвиняемые вступили в преступную организацию, деятельность которой была связана с незаконным сбытом наркотических средств с помощью Интернета на территории Рязанской, Ярославской, Курской, Воронежской областей и Республики Татарстан. Довести преступления до конца они не смогли, так как в марте 2016 года их деятельность пресекли сотрудники полиции.

Судебное заседание назначено на 14 сентября, сообщает сайт областного суда.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 сентября 2017 года
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