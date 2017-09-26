У главы администрации Рязани может появиться первый заместитель

В структуру администрации Рязани планируется внести изменения

Изменения обсудили на заседании комитета по развитию местного самоуправления и связям с общественными организациями Рязанской городской Думы. Предложено ввести должность первого заместителя главы администрации, который будет курировать работу ряда структурных подразделений, ранее подчинявшихся напрямую главе администрации.

На заседании депутатам была представлена кандидатура первого заместителя главы администрации – Сергея Карабасова. Также была представлена кандидатура нового заместителя главы администрации Сергея Савина, который будет курировать блок строительства и архитектуры. Все представленные кандидатуры и изменения в структуру администрации будут рассмотрены на ближайшем заседании Рязанской городской Думы.

Источник: пресс-служба Рязанской городской Думы