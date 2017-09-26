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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани открылся музей истории леденца и чайной при мануфактуре «Сахароваръ»

12:07 / Культура
Автор фото: Димитрий Соколов | В Рязани открылся музей истории леденца и чайной при мануфактуре «Сахароваръ»
Фото: Димитрий Соколов.

В Рязани теперь есть еще один музей. По замыслу авторов проекта, уникален не только тем, что – частный и расположен на улице Соборной, в непосредственной близости от Рязанского кремля. Это объект показа так сейчас популярного гастрономического туризма – музей истории рязанского леденца и чайной при мануфактуре «Сахароваръ». Гостей встречает сотрудник Рязанского музея путешественников Петр Завишо в образе сахарозаводчика Николая Петровича Шишкова.

Мануфактура «Сахароваръ» – это продолжение труда Николая Петровича Шишкова, исконно рязанская мануфактура со своей историей и традициями. В 1829 году в селе Спешнево-Подлесное в Данковском уезде Рязанской губернии Николай Петрович Шишков, участник войны 1812 года, открыл первый свеклосахарный завод. Увлекшись после отставки сельским хозяйством, он стал очень известным деятелем своего времени в области сахароварения.

Экспозиция и помещение музея стилизованы под XVIII-XIX века. В ходе экскурсии посетители музея могут познакомиться здесь с историей сахароварения в России и рязанском крае, узнать, как из сахара получается карамель, самостоятельно разукрасить карамельную фигурку шоколадом и понаблюдать за работой сахаровара по приготовлению леденцов. В здании музея организована чайная, где желающие могут попить чай из самовара и продегустировать продукцию мануфактуры.

Проект нацелен на продвижение туристических ресурсов региона, привлечение внимания рязанцев и гостей города к истории края. Организаторы планируют развивать музей и расширять его экспозиционную часть.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 сентября 2017 года
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