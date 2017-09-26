В Рязанской области продолжается изучение миграционных маршрутов серых журавлей

По старинному поверью, на Куприянов день, то есть 13 сентября по новому стилю, журавли собираются вместе на «Журавлиное вече» и решают, когда и куда лететь на зимовку, какой путь выбрать.

В этом году для отслеживания путей миграции птиц, кроме обычных колец, стерхов снабдят передатчиками. В течение последних нескольких лет молодых журавлей отвозят к местам миграционных остановок в надежде, что птенцы примкнут к своим диким сородичам. В Окском государственном биосферном заповеднике и его окрестностях GPS-трекерами с GSM-передатчиками помечают и серых журавлей. По уже полученным данным, этот вид журавлей из Рязанской области зимует в Израиле, в Турции. Отдельные "путешественники" долетают до Эфиопии.