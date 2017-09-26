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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани продолжается благотворительная акция «Продукты в помощь маме»

14:03 / Общество
Автор фото: Ольга Драган | В Рязани продолжается благотворительная акция «Продукты в помощь маме»
Фото: Ольга Драган.

Сегодня, 13 сентября, в комплексном центре социального обслуживания населения «Семья» прошла очередная акция «Продукты в помощь маме». В ее рамках многодетным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выдавались наборы, состоящие из молочных продуктов (творожков, йогуртов, молочных десертов, сметаны).

Состав наименований варьировался в зависимости от количества детей в семье и их возраста. Акция «Продукты в помощь маме» в Рязани стала уже традиционной – она проводится один раз в три недели. Сегодня продуктовые наборы получили более пятисот семей из Рязани, Рязанского и Захаровского районов.

Как рассказал министр социальной защиты населения области Денис Боков, акция инициирована российским банком еды «Фонд продовольствия «Русь», который напрямую работает с производителями и поставщиками молочных продуктов, совместно с Ассоциацией уполномоченных по правам ребенка.

«Главная наша задача теперь – грамотно распределить предоставленные ресурсы, – подчеркнул Денис Боков. – Сейчас мы ведем переговоры с фондом «Русь» о возможности распространить акцию на жителей еще трех районов области».

По словам руководителя комплексного центра социального обслуживания населения «Семья» Оксаны Артемкиной, в проведении акции «Продукты в помощь маме» задействованы волонтеры Рязанского строительного колледжа. Они помогают социальным работникам в организационных вопросах, занимаются выгрузкой продуктов. Планируется, что в следующий раз участие в акции как добровольцы примут студенты железнодорожного колледжа.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 сентября 2017 года
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