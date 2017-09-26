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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанский «Элекс-Фаворит» заявил для участия в Первенстве России по мини-футболу 21 футболиста

14:29 / Спорт
Команда делает ставку на местных игроков.
Рязанский «Элекс-Фаворит» заявил для участия в Первенстве России по мини-футболу 21 футболиста

В субботу, 16 сентября, стартует Первенство России по мини-футболу (футзалу) среди команд клубов Высшей лиги конференции «Запад» сезона 2017-2018 гг.

В этом году в турнире примут участие 15 коллективов: СК КПРФ-2 (г. Москва); МФК «Спартак» (г. Москва); МФК «Алмаз-АЛРОСА» (г. Мирный); СК «Элекс-Фаворит» (г. Рязань); МФК «Заря» (г. Якутск); МФК «ЛГТУ-Липецк» (г. Липецк); МФК «Ядран» (г. Казань); МФК «Хазар» (г. Астрахань); МФК «Оргхим» (г. Нижний Новгород); МФК «Газпром-Югра-д» (г. Югорск); МФК «Волгарь» (г. Астрахань); СК МосПолитех (г. Москва); МФК «Красная гвардия» (г. Москва); МФК «Динамо» (Московская область); СК «Волга-Саратов» (г. Саратов).

«Элекс-Фаворит» заявил для участия в Первенстве 21 футболиста. По традиции, команда делает ставку на местных, рязанских игроков, сообщили в пресс-службе клуба. Удалось практически полностью сохранить прошлогодний состав, плюс в заявку включены молодые игроки, тренирующиеся в структуре клуба уже второй год.

Продолжит выступления в Рязани и лучший бомбардир конференции «Запад» Денис Голунов. Он уже переехал в наш город вместе с супругой, став, можно сказать, полноправным рязанцем.

В то же время не будет в команде Александра Телегина, который принял решение играть за команду из Нижнего Новгорода. В Рязань Александр переезжать не собирался, поэтому, когда в Нижнем Новгороде появилась команда Высшей лиги, принял решение играть за неё, чтобы больше времени проводить с семьёй.

Вместо Телегина в «Элекс-Фаворит» пригласили Евгения Перемитина. Он уже прекрасно зарекомендовал себя в контрольных матчах в Липецке и в играх на Кубок России, но, к сожалению, в матче с «ИрАэро» получил травму и не сможет помочь команде в первых турах.

Первую игру рязанцы проведут в субботу, 16 сентября, с 11-кратным чемпионом России «Динамо» (Московская область). Динамовцы, лишившись после отзыва лицензии у банка «Югра» главного спонсора, оказались в Высшей лиге. Костяк команды составляют молодые игроки, тем не менее, в первом туре рязанцам предстоит противостоять действующему чемпиону России, которому также предстоит играть в Кубке УЕФА.

Матч с «Динамо» пройдёт в ФСК «Звезда» в городе Рыбное, начало – в 17.00.

Заявка «Элекса-Фаворита» на сезон.

Вратари:

№1 Артём Шабанов (18.01.1994)

№16 Евгений Костиков (18.07.1988)

№22 Алексей Казарин (09.01.1987).

Полевые игроки:

№2 Алексей Кинякин (13.09.1985)

№3 Алексей Петухов (24.07.1989)

№4 Дмитрий Васин (10.08.2001)

№5 Александр Кореньков (06.03.1989)

№6 Владислав Хромов (21.10.2000)

№7 Максим Куликов (21.01.1992)

№8 Антон Чекмарёв (12.03.1987)

№9 Александр Талалаев (22.12.1998)

№10 Михаил Лушников (06.02.1987)

№11 Дмитрий Комаров (22.02.1983)

№12 Илья Ловыгин (26.02.1993)

№13 Антон Карманов (14.01.1999)

№14 Евгений Перемитин (06.02.1993)

№15 Денис Голунов (01.03.1990)

№17 Алексей Попов (17.11.1997)

№19 Дмитрий Иванчиков (01.11.2000)

№89 Руслан Мурашкин (30.04.1989).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 сентября 2017 года
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