В Рязанской области в рамках благотворительного марафона «С любовью к детям!» собрано свыше 3,3 млн. рублей

Такие данные опубликованы на сайте областного правительства со ссылкой на региональное министерство социальной защиты населения.

Марафон проводится в регионе с 1 июня по 15 ноября. Он направлен на оказание помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, семьям, которые находятся в сложном материальном положении и нуждаются в поддержке для проведения дорогостоящего лечения ребенка или реабилитации.

В настоящее время в ходе акции «С любовью к детям!» я собрано более 3,3 млн. рублей. Адресная помощь оказана 35 семьям.