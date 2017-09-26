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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области в рамках благотворительного марафона «С любовью к детям!» собрано свыше 3,3 млн. рублей

14:43 / Общество

Такие данные опубликованы на сайте областного правительства со ссылкой на региональное министерство социальной защиты населения.

Марафон проводится в регионе с 1 июня по 15 ноября. Он направлен на оказание помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, семьям, которые находятся в сложном материальном положении и нуждаются в поддержке для проведения дорогостоящего лечения ребенка или реабилитации.

В настоящее время в ходе акции «С любовью к детям!» я собрано более 3,3 млн. рублей. Адресная помощь оказана 35 семьям.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 сентября 2017 года
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