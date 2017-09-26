В рязанском правительстве наградили госслужащих, активистов и общественных деятелей

В региональном правительстве состоялась церемония награждения знаками «В память 80-летия Рязанской области». Награды из рук вице-губернатора Сергея Филимонова получили 53 рязанца – это госслужащие, руководители ТОС, активисты, общественные деятели.

Среди награжденных глава Скопинского района Александр Боков, депутат Рязанской областной Думы, директор филиала ВГТРК «ОКА» Виктор Дрейлих, депутат Рязанской областной Думы, президент Торгово-промышленной палаты Рязанской области Татьяна Гусева, заместитель председателя Рязанской областной Думы Михаил Кривцов, депутат Рязанской областной Думы, член президиума регионального политсовета Татьяна Панфилова.

Сергей Филимонов поздравил присутствующих с 80-летием образования Рязанской области, поблагодарил за активную жизненную позицию, стремление быть полезным родному краю.

– Регионы, как и люди, имеют свою судьбу, история Рязанской области неразрывно связана с историей великой России. На протяжении столетий рязанцы строили, работали, защищали Отечество, – говорит Сергей Филимонов. – Так формировался особый рязанский характер: настойчивый, целеустремленный, отважный, оптимистичный. Благодаря таким качествам наши земляки могли одерживать победы и добиваться высот всегда и во всем.

Сергей Филимонов отметил, что в регионе будет продолжаться большая и серьезная работа. Предстоит продолжить выполнение Майских указов Президента РФ, которые определяют качество жизни и уровень благополучия людей. Продолжится работа над привлечением инвестиций, созданием высокоэффективных рабочих мест, созданием цифровой экономики, повышения качества и доступности медицинской помощи. Будут переоснащать и ремонтировать объекты образования и культуры, реконструировать дороги, благоустраивать города и сельские населенные пункты, формировать комфортную для жизни человека среду.