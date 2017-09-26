Нити Арена
17:15 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
351

В рязанском правительстве наградили госслужащих, активистов и общественных деятелей

15:15 / Общество
Автор фото: Александр Королев | В рязанском правительстве наградили госслужащих, активистов и общественных деятелей
Фото: Александр Королев.

В региональном правительстве состоялась церемония награждения знаками «В память 80-летия Рязанской области». Награды из рук вице-губернатора Сергея Филимонова получили 53 рязанца – это госслужащие, руководители ТОС, активисты, общественные деятели.

Среди награжденных глава Скопинского района Александр Боков, депутат Рязанской областной Думы, директор филиала ВГТРК «ОКА» Виктор Дрейлих, депутат Рязанской областной Думы, президент Торгово-промышленной палаты Рязанской области Татьяна Гусева, заместитель председателя Рязанской областной Думы Михаил Кривцов, депутат Рязанской областной Думы, член президиума регионального политсовета Татьяна Панфилова.

Сергей Филимонов поздравил присутствующих с 80-летием образования Рязанской области, поблагодарил за активную жизненную позицию, стремление быть полезным родному краю.

– Регионы, как и люди, имеют свою судьбу, история Рязанской области неразрывно связана с историей великой России. На протяжении столетий рязанцы строили, работали, защищали Отечество, – говорит Сергей Филимонов. – Так формировался особый рязанский характер: настойчивый, целеустремленный, отважный, оптимистичный. Благодаря таким качествам наши земляки могли одерживать победы и добиваться высот всегда и во всем.

Сергей Филимонов отметил, что в регионе будет продолжаться большая и серьезная работа. Предстоит продолжить выполнение Майских указов Президента РФ, которые определяют качество жизни и уровень благополучия людей. Продолжится работа над привлечением инвестиций, созданием высокоэффективных рабочих мест, созданием цифровой экономики, повышения качества и доступности медицинской помощи. Будут переоснащать и ремонтировать объекты образования и культуры, реконструировать дороги, благоустраивать города и сельские населенные пункты, формировать комфортную для жизни человека среду.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области в рамках благотворительного марафона «С любовью к детям!» собрано свыше 3,3 млн. рублей

В Рязани продолжается благотворительная акция «Продукты в помощь маме»

В Рязани начнется рассмотрение уголовного дела в отношении 12 участников преступного сообщества

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы