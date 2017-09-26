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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Солотче начался слет юных инспекторов движения Рязанской области «Безопасное колесо»

15:24 / Общество
В Солотче начался слет юных инспекторов движения Рязанской области «Безопасное колесо»

В детском оздоровительном лагере «Солнечный» три дня будут бороться за главный приз пять команд из школ Рязани и тридцать представителей отрядов ЮИД из районов Рязанской области. В составе команды два мальчика и две девочки в возрасте от 10 до 12 лет. На слет приехали команды – победительницы районных слетов.

Соревнование "Безопасное колесо" предполагает 5 этапов (станций) на знание и практическое применение правил дорожного движения и один творческий конкурс, в котором оценивается оригинальность и умение выступать на сцене. Ребятам предстоит сдать экзамен на проверку теоретических навыков для знатоков ПДД, оказать первую медицинскую помощь, продемонстрировать навыки в фигурном вождении велосипеда, построить безопасный маршрут при передвижении из точки «А» в точку «Б» на велосипеде и пешком.

Этот ежегодный слет позволяет ребятам продемонстрировать знания и навыки, которые они получают на занятиях в школе. А главное, по мнению организаторов, вся эта работа, направленная на безопасное поведение детей на улицах и дорогах, дает свои результаты. По статистике в Рязанской области количество ДТП с участием детей имеет тенденцию к снижению.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 сентября 2017 года
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