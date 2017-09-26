Делегация Рязанской области участвовала в Первом всемирном конгрессе людей с ограниченными возможностями здоровья

Делегация Рязанской области приняла участие в Первом всемирном конгрессе людей с ограниченными возможностями здоровья, проходившем в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября.

Как сообщается на сайте министерства социальной защиты населения Рязанской области, первый день 711 участников посетили более 43 мастер-классов. Больше половины делегатов – иностранцы. Участники приехали в столицу Урала из 27 стран мира, включая Новую Зеландию, Непал, Великобританию, Китай, Германию, США, Австрию, Аргентину, Бельгию, Сербию, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан. Россию представляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Ростова, Самары, Ярославля, Рязани, Омска, Екатеринбурга и других городов.

В течение четырех дней делегаты конгресса приняли участие в различного рода мероприятиях, направленных на налаживание коммуникации между обществом и людьми с ограниченными возможностями здоровья.