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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Делегация Рязанской области участвовала в Первом всемирном конгрессе людей с ограниченными возможностями здоровья

15:42 / Общество

Делегация Рязанской области приняла участие в Первом всемирном конгрессе людей с ограниченными возможностями здоровья, проходившем в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября.

Как сообщается на сайте министерства социальной защиты населения Рязанской области, первый день 711 участников посетили более 43 мастер-классов. Больше половины делегатов – иностранцы. Участники приехали в столицу Урала из 27 стран мира, включая Новую Зеландию, Непал, Великобританию, Китай, Германию, США, Австрию, Аргентину, Бельгию, Сербию, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан. Россию представляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Ростова, Самары, Ярославля, Рязани, Омска, Екатеринбурга и других городов.

В течение четырех дней делегаты конгресса приняли участие в различного рода мероприятиях, направленных на налаживание коммуникации между обществом и людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 сентября 2017 года
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