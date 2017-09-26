Рязанские специалисты, занимающиеся реабилитацией детей-инвалидов, обменялись опытом с московскими коллегами

Руководство Центра социальной реабилитации инвалидов с рабочим визитом посетило региональную благотворительную общественную организацию «Центр лечебной педагогики» (г. Москва). Об этом сообщается на сайте министерства социальной защиты населения Рязанской области.

Деятельность Центра лечебной педагогики направлена на помощь каждому особенному ребенку: от диагностики и ранней реабилитации до получения профессии и интеграции в жизнь общества. За годы работы в центре получили помощь более 19 тысяч детей и их семей.

В ходе визита гости ознакомились с передовыми методами сопровождения особенных детей. По результатам встречи между руководством двух организаций была достигнута договоренность о дальнейшей совместной работе по повышению квалификации специалистов Центра социальной реабилитации инвалидов.