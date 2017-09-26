В Германии прошла премьера совместного проекта рязанского и немецкого театров

В Германии, в Мюнстере, состоялась премьера совместного проекта рязанского театра драмы и Вольфганг Борхерт Театра по мотивам трагедии Генриха фон Клейста «Семейство Шроффенштейн».

Уже давно Мюнстер и Рязань являются городами-побратимами. Оба театра празднуют в этом году юбилей: Рязанскому театру драмы исполняется 230 лет, а Театру имени Вольфганга Борхерта – 60.

В результате двухлетнего сотрудничества, несмотря на расстояние, различный менталитет, языковые и финансовые трудности все три премьерных показа спектакля в Германии прошли с большим успехом.

Рязанцы смогут увидеть этот совместный проект в ноябре. Этой постановкой будет открыт II Международный фестиваль «Свидания на Театральной», который пройдет с 20 по 27 ноября.

Постановку совместного спектакля осуществлял немецкий режиссер-постановщик Татьяна Вайднер. Она работала в Немецком театре Гёттингена, государственном театре Ольденбурга, на Международном фестивале Генделя в Гёттингене, а также в Берлинском театре «Берлинер ансамбль». Ее творческий опыт включает сотрудничество с Клаусом Пейманом, Робертом Уилсоном, Томасом Лангхофом, Петером Штайном, Андреа Брет и Манфредом Карге.