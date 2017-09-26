Сотрудники рязанских СМИ сдают нормы ГТО

Сегодня в Рязани началась городская Спартакиада работников СМИ

Такие соревнования у нас проводятся впервые. Свои команды выставили восемь организаций, среди которых и печатная пресса, и телекомпании, и информационные агентства, и пресс-службы ведомств. Газету «Рязанские ведомости» представляют Светлана Максимова, Вероника Шелякина, Елена Серебрякова и Олег Пономарев.

В течение двух дней работникам средств массовой информации предстоит сдать нормы ГТО в своих возрастных категориях. Сегодня они бегали 100 м, 2 и 3 км, прыгали в длину с места, подтягивались, тягали гирю (мужчины), отжимались, качали пресс, сдавали наклон вперед из положения стоя. Завтра, в завершающий день соревнований, участников Спартакиады ждет стрельба из пневматической винтовки и плавание.

– Уже три года по нашей стране «шагает» комплекс ГТО. И Рязань не остается в стороне. У нас в городе более 5000 жителей сдали эти нормативы, и треть из них уже получили значки разного достоинства, – отметила начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Марина Кащеева. – И если раньше журналисты освещали все спортивные состязания по сдаче ГТО, то теперь им предоставилась возможность самим выйти на старт и испытать свои силы. Надеюсь, что данная Спартакиада станет доброй традицией и соберет в следующий раз еще больше участников.