Нити Арена
17:15 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
271

Сотрудники рязанских СМИ сдают нормы ГТО

16:41 / Спорт
Сегодня в Рязани началась городская Спартакиада работников СМИ
Автор фото: Александр Королев | Сотрудники рязанских СМИ сдают нормы ГТО
Фото: Александр Королев.

Такие соревнования у нас проводятся впервые. Свои команды выставили восемь организаций, среди которых и печатная пресса, и телекомпании, и информационные агентства, и пресс-службы ведомств. Газету «Рязанские ведомости» представляют Светлана Максимова, Вероника Шелякина, Елена Серебрякова и Олег Пономарев.

В течение двух дней работникам средств массовой информации предстоит сдать нормы ГТО в своих возрастных категориях. Сегодня они бегали 100 м, 2 и 3 км, прыгали в длину с места, подтягивались, тягали гирю (мужчины), отжимались, качали пресс, сдавали наклон вперед из положения стоя. Завтра, в завершающий день соревнований, участников Спартакиады ждет стрельба из пневматической винтовки и плавание.

– Уже три года по нашей стране «шагает» комплекс ГТО. И Рязань не остается в стороне. У нас в городе более 5000 жителей сдали эти нормативы, и треть из них уже получили значки разного достоинства, – отметила начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Марина Кащеева. – И если раньше журналисты освещали все спортивные состязания по сдаче ГТО, то теперь им предоставилась возможность самим выйти на старт и испытать свои силы. Надеюсь, что данная Спартакиада станет доброй традицией и соберет в следующий раз еще больше участников.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанский «Элекс-Фаворит» заявил для участия в Первенстве России по мини-футболу 21 футболиста

Рязанские картингисты стали победителями Всероссийских соревнований

Победили аутсайдера, уступили лидеру

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы