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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанские журналисты побывали в исправительных учреждениях области

16:56 / Общество

Пресс-тур, в котором принял участие начальник регионального управления ФСИН России Валерий Семёнов, а также члены общественного Совета при ведомстве, прошёл в Скопинском и Ряжском районах. Журналисты побывали в исправительной колонии N3 строгого режима, расположенной в посёлке Октябрьский Скопинского района, колонии-поселении, а также в СИЗО N2 города Ряжска.

Участники пресс-тура ознакомились с условиями проживания осуждённых, побывали в производственных цехах и учебных помещениях, столовой и комнатах отдыха. У журналистов была возможность побывать на территориях с различными условиями содержания осуждённых и узнать, как они трудятся, какие поощрения и порицания применяют к отбывающим наказание.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 сентября 2017 года
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