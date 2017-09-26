Рязанские журналисты побывали в исправительных учреждениях области

Пресс-тур, в котором принял участие начальник регионального управления ФСИН России Валерий Семёнов, а также члены общественного Совета при ведомстве, прошёл в Скопинском и Ряжском районах. Журналисты побывали в исправительной колонии N3 строгого режима, расположенной в посёлке Октябрьский Скопинского района, колонии-поселении, а также в СИЗО N2 города Ряжска.

Участники пресс-тура ознакомились с условиями проживания осуждённых, побывали в производственных цехах и учебных помещениях, столовой и комнатах отдыха. У журналистов была возможность побывать на территориях с различными условиями содержания осуждённых и узнать, как они трудятся, какие поощрения и порицания применяют к отбывающим наказание.