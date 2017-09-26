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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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К новому учебному году в школах Рязани отремонтировано девять спортивных залов

17:02 / Общество

Ремонтные работы организовало управление образования и молодежной политики администрации города в рамках реализации соответствующей муниципальной программы. В частности, на эти цели в 2017 году выделено более 14 млн. рублей. Ремонт завершен в спортивных залах школ №№24, 33, 34, 38, 51, 63, 69, школы-интерната и детско-юношеского Центра «Надежда».

Наряду с уроками физической культуры в школьных спортзалах проводятся циклы внеурочных занятий, организованы спортивные объединения дополнительного образования. Занятия на базе школ проводят детско-юношеские спортивные школы «Юпитер», «Олимпиец», «Единство», «Юниор». В сентябре этого года для учеников в общеобразовательных школах открылись секции волейбола, баскетбола, футбола, легкой атлетики, художественной гимнастики, самообороны, карате, сэнэ, гольфа, регби, лыжной подготовки, гребли на байдарках и каноэ, тенниса. После реконструкции борцовский зал Центра «Надежда» примет в своих стенах более 700 учащихся.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 сентября 2017 года
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