В касимовской школе Рязанской области открылась экспозиция, посвященная истории речного флота

В средней школе № 6 им. адмирала А.П. Авинова состоялось открытие экспозиции «История речного флота». Экспозиция создана в рамках проекта «Сохранение и приумножение знаний о касимовском речном флоте».

Инициатором проекта выступил коллектив школы № 6. И это не случайно, ведь школа имеет большой опыт проектно-исследовательской работы учащихся по самым разным направлениям.

Задумывая проект, организаторы основными его направлениями выбрали исследование данных о земляках, их потомках, связавших свою жизнь с работой на речном флоте. Познакомиться с проектом, узнать о его целях и назначении на презентацию пришли более сотни педагогов городских школ, краеведы, представители общественности, династий речников.

Руководитель инициативной группы, директор школы № 6 Ирина Голубева рассказала, что проект имеет огромное значение не только для школы № 6, но и всего города. Речники внесли неоценимый вклад в дело Великой Победы, а затем – в послевоенное восстановление народного хозяйства, подъем экономики страны. Изучая исторические материалы, педагоги и школьники нашли интересные сведения о развитии судоходства на реках Волге и Оке, истории создания Московского речного пароходства, филиалом которого является порт Касимов, Касимовского судоремонтного завода. Была проведена большая работа по изучению династий речников.

– Все материалы размещены в экспозиции «История речного флота», которую мы сегодня открываем в нашей школе, – сказала Ирина Евгеньевна. – В настоящее время сформирован актив музея, подготовлены экскурсоводы из числа его активистов. На базе экспозиции планируем проводить обзорные и тематические экскурсии, научно-практические конференции и другие встречи гражданско-патриотической направленности. В целях реализации проекта будет продолжена краеведческая работа, связанная с поиском материалов о касимовцах, связавших свою жизнь с речным транспортом.

В церемонии открытии экспозиции приняли участие заместитель главы администрации города по социальным вопросам Нина Никитина, депутат гордумы, Почетный гражданин города, бывший руководитель Касимовского порта Евгений Герасимов. Первую экскурсию по экспозиции провели ученица 11 класса Дина Галкина и учитель истории школы №6 Наталья Крайнова – дочь одного из представителей династии речников Виктора Усанова, присутствующего на торжестве среди почетных гостей. В книге отзывов были оставлены первые записи.