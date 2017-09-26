В Рязани одобрили проект изменений в Генплан города

Сделано это для того, чтобы в Кальном был построен новый детский сад

В администрации города состоялись публичные слушания по проекту изменений в Генеральный план Рязани. В частности, обсуждался и был одобрен статус функционального зонирования территории, расположенной в районе Кального с зоны городских парков, скверов, бульваров на общественно-жилую зону для последующего строительства на этом земельном участке здания нового детского сада.

В районе Кального за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках муниципальной программы «Жилище в городе Рязани на 2016-2020 годы» и государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015-2020 годах» планируется построить детский сад. Однако до настоящего времени предполагаемый для строительства участок в соответствии с Генпланом Рязани находился одновременно в двух функциональных зонах – общественно-жилой зоне и зоне городских парков, скверов, бульваров. Это противоречило требованиям Градостроительного кодекса РФ о принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.

По результатам публичных слушаний комиссия приняла положительное решение относительно предполагаемых поправок в Генплан. После подписания соответствующего постановления администрации поправки будут направлены на утверждение в Рязанскую городскую Думу.

Источник: сайт администрации Рязани