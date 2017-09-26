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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани стартовали сразу два проекта по финансовой грамотности

17:49 / Общество

В Центральной городской библиотеке им. Есенина состоялась презентация проектов, направленных на повышение финансовой грамотности рязанцев: «Школа финансовой грамотности «БиблиоФин» и «Про финансы». Оба проекта предполагают информационно-просветительские мероприятия – лекции, лекции-дискуссии, уроки налоговой и пенсионной грамотности, ориентированные на разные возрастные и социальные категории горожан.

Проект «Школа финансовой грамотности «БиблиоФин» разработан Центральной городской библиотекой им. Есенина. Предусмотрен цикл мероприятий для учащихся старших классов общеобразовательных школ, студентов ссузов и вузов города. Партнерами проекта и «учителями» «Школы финансовой грамотности» стали специалисты отделения по Рязанской области Главного управления Центрального Банка РФ по ЦФО, Управление Федеральной налоговой службы России по Рязанской области, Отделение Пенсионного Фонда РФ по Рязанской области, Управление Роспотребнадзора по Рязанской области, факультет экономики РГУ имени С.А. Есенина, молодежная администрация города Рязани.

Проект «Про финансы» разработан в молодежной администрации города Рязани. Кроме работы с ученической аудиторией, запланированы занятия с пожилыми рязанцами, пенсионерами, сообщает сайт администрации Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 сентября 2017 года
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