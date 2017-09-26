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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани порядка 1 500 нарушителей с начала года привлечены к ответственности за парковку на газонах

17:55 / Общество

Нарушители правил парковки привлечены к административной ответственности и выплате штрафа на общую сумму более 870 тысяч рублей. Такие данные приводят административные комиссии при администрации Рязани. В частности, за заезд на газон на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, с начала года к административной ответственности и штрафам на сумму свыше 450 тысяч рублей привлечены около 800 нарушителей.

За остановку и стоянку транспортных средств в не предусмотренных для этих целей местах, а также на тротуарах, детских площадках, местах благоустройства и на участках с зелеными насаждениями с начала года привлечено к административной ответственности порядка 650 нарушителей. Сумма наложенных штрафов составила 425 тысяч рублей.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 сентября 2017 года
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