Сборная Рязанской области по джиу-джитсу победила на всероссийских юношеских играх боевых искусств

Команда области завоевала первое место в командном зачете турнира по джиу-джитсу в рамках Десятых всероссийских юношеских игр боевых искусств

В турнире, прошедшем в Анапе, приняли участие более 100 спортсменов из различных регионов России. По итогам соревнований в командном зачете первое место заняла сборная Рязанской области. Золотые медали в личном зачете завоевали пятеро рязанцев: Эмиль Мамедов, Иван Жуков, Егор Фаюстов, Андрей Сапий (клуб «Олимп», тренер Максим Сытник) и Даниил Кочетков (клуб «Спарта», тренеры Дмитрий Курбатов, Валерий Кучумов). Серебряными призерами соревнований стали Алексей Фетисов (клуб «Богатырь», наставник – Заслуженный тренер России Олег Быстров) и Денис Жиленко (тренер Артем Ханинев). «Бронзу» турнира завоевал Руслан Толстокулаков (клуб «Олимп», тренер Максим Сытник).

Источник: сайт правительства Рязанской области