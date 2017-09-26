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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Сборная Рязанской области по джиу-джитсу победила на всероссийских юношеских играх боевых искусств

18:13 / Спорт
Команда области завоевала первое место в командном зачете турнира по джиу-джитсу в рамках Десятых всероссийских юношеских игр боевых искусств

В турнире, прошедшем в Анапе, приняли участие более 100 спортсменов из различных регионов России. По итогам соревнований в командном зачете первое место заняла сборная Рязанской области. Золотые медали в личном зачете завоевали пятеро рязанцев: Эмиль Мамедов, Иван Жуков, Егор Фаюстов, Андрей Сапий (клуб «Олимп», тренер Максим Сытник) и Даниил Кочетков (клуб «Спарта», тренеры Дмитрий Курбатов, Валерий Кучумов). Серебряными призерами соревнований стали Алексей Фетисов (клуб «Богатырь», наставник – Заслуженный тренер России Олег Быстров) и Денис Жиленко (тренер Артем Ханинев). «Бронзу» турнира завоевал Руслан Толстокулаков (клуб «Олимп», тренер Максим Сытник).

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 сентября 2017 года
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