Более 180 тысяч жителей Рязанской области получили прививку от гриппа

По состоянию на сегодня в регионе привито 187659 человек, из них 67030 детей. Для проведения вакцинации создано 460 прививочных бригад

В рамках подготовки к возможному сезонному повышению уровня простудных заболеваний зарезервированы места в больницах. Обеспеченность составит 100,6 процента от потребности. Кроме того, предусмотрено расширение реанимационной помощи. В стационарах имеются аппараты искусственной вентиляции легких, пульсометры, также приобретено спецоборудование для насыщения крови больных кислородом при дыхательной недостаточности.

В медорганизациях области создан запас лекарств, противовирусных препаратов, антибиотиков, масок для защиты органов дыхания. В настоящее время эпидемический порог по области в целом не превышен.

Источник: сайт правительства Рязанской области