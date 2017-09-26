Нити Арена
17:13 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
316

Более 180 тысяч жителей Рязанской области получили прививку от гриппа

18:19 / Здоровье
По состоянию на сегодня в регионе привито 187659 человек, из них 67030 детей. Для проведения вакцинации создано 460 прививочных бригад

В рамках подготовки к возможному сезонному повышению уровня простудных заболеваний зарезервированы места в больницах. Обеспеченность составит 100,6 процента от потребности. Кроме того, предусмотрено расширение реанимационной помощи. В стационарах имеются аппараты искусственной вентиляции легких, пульсометры, также приобретено спецоборудование для насыщения крови больных кислородом при дыхательной недостаточности.

В медорганизациях области создан запас лекарств, противовирусных препаратов, антибиотиков, масок для защиты органов дыхания. В настоящее время эпидемический порог по области в целом не превышен.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Медицинская помощь в Рязанской области становится качественнее и доступнее

Сегодня в Рязани пройдет акция, посвященная Всероссийскому дню трезвости

В августе в Рязанской области средняя стоимость «Валидола» превысила 28 рублей

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы