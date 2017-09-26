Четыре футболистки «Рязани-ВДВ» вызваны в национальную сборную России

Спортсменкам предстоит стартовать в отборочном турнире к чемпионату мира 2019 года

В настоящее время Сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в центре «Новогорск». 17 сентября команда отправится в Англию, где проведет матч с национальной командой этой страны. Игра пройдет 19 сентября в Биркенхеде на стадионе «Прентон Парк», начало в 21:00 по московскому времени.

Как сообщили в пресс-службе рязанского клуба, из «Рязани-ВДВ» вызовы в сборную получили защитницы Анна Беломытцева и Татьяна Шейкина, форварды Елена Данилова и Марина Федорова. В резервный список включена только восстановившаяся после травмы защитница Дарья Макаренко.

Помимо «десантниц», в тренировках принимают участие вратари Юлия Гриченко (ЦСКА), Татьяна Щербак («Кубаночка»), Алена Беляева («Чертаново»), защитницы Эльвира Зиястинова («Россиянка»), Ксения Коваленко, Анна Кожникова, Ксения Цыбутович (все – ЦСКА), Ирина Подшибякина («Звезда-2005»), полузащитницы Маргарита Черномырдина («Чертаново»), Мария Галай, Екатерина Пантюхина (обе – «Звезда-2005»), Надежда Смирнова, Ксения Шахова, Екатерина Сочнева (все – ЦСКА), Анна Чоловяга («Россиянка»), Елена Морозова («Кубаночка»), нападающие Насиба Гасанова, Наталья Соколова (обе - «Кубаночка»), Наталья Машина (ЦСКА).

Матч с англичанками – стартовый для сборной России в отборочном цикле ЧМ-2019. До конца года подопечные Елены Фоминой проведут еще один матч – 24 октября они на своем поле сыграют со сборной Уэльса.